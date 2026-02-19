Путин отметил ключевое значение Мадагаскара для сотрудничества с Африкой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мадагаскар сегодня входит в число ключевых партнеров России на Африканском континенте, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, передает ТАСС.

Открывая переговоры, Путин поприветствовал делегацию Мадагаскара и отметил, что в следующем году страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений. Президент напомнил, что это событие произошло в 1972 году.

Глава государства также отметил, что отношения между Россией и Мадагаскаром всегда отличались стабильностью. По его словам, сегодня Мадагаскар занимает одно из ведущих мест среди африканских партнеров России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибудет в Россию с официальным визитом. Напомним, его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.

Ранее Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.