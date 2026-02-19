Снегопад вызвал рост числа жалоб на собачьи экскременты на тротуарах Нью-Йорка

По данным городской службы 311, с 25 января по вторник было зарегистрировано 643 обращения – это почти на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 160% больше, чем двумя неделями ранее, сообщает New York Post.
На этой неделе широкий общественный резонанс вызвало видео с Брукнер-бульвара в районе Мотт-Хейвен в Бронксе, где тротуар оказался буквально усеян собачьими отходами. Местные жители жалуются, что из-за снега и последующей оттепели владельцы животных все чаще игнорируют обязанность убирать за питомцами.
«Это ужасно – везде мусор и экскременты. Людям приходится буквально наступать в них, потому что никто ничего не убирает», – рассказала изданию жительница района Лулу Герена.
Впрочем, по статистике, Мотт-Хейвен не стал самым проблемным местом. Больше всего жалоб после снегопада поступило с 49-й улицы в районе Сансет-Парк в Бруклине и с Форт-Вашингтон-авеню в Вашингтон-Хайтс – по 28 обращений на каждую улицу.
Самым «грязным» районом по общему числу жалоб оказался Вашингтон-Хайтс – 66 сообщений с конца января. Среди других районов с большим количеством обращений – Флэтбуш, Мидвуд, Кенсингтон, Центральный Гарлем и Хайбридж.
Ситуацию прокомментировали и городские политики. Член городского совета Бруклина Чи Оссе призвал владельцев убирать за своими собаками. Его коллега Шахана Ханиф подчеркнула, что собачьи отходы представляют угрозу для здоровья, распространяя бактерии и загрязняя улицы и водостоки.
В департаменте санитарии города отметили, что с 25 января не было выписано ни одного штрафа за подобные нарушения – ресурсы были брошены на уборку снега после продолжительных морозов. При этом даже с наступлением более теплой погоды обращения продолжают поступать: только во вторник служба 311 получила около 70 новых жалоб.
Власти признают, что контролировать исполнение так называемого закона Pooper Scooper сложно: инспекторы должны поймать владельца собаки непосредственно в момент нарушения. За весь 2025 год было выписано всего два штрафа. По словам представителей департамента, большинство нарушителей не убирают испражнения собак только тогда, когда уверены, что за ними никто не наблюдает.
