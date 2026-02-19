Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг публикацию издания The Economist, согласно которой Россия якобы предлагала США проекты на 12 трлн долларов в обмен на отмену санкций. Дмитриев в своем Telegram-канале подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, а снятие санкций будет продиктовано интересами самих США.

«The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. Это неверно», – написал Дмитриев в Telegram.

Он отметил, что американские компании уже потеряли более 300 млрд долларов из-за ухода с российского рынка, что негативно сказалось на их экономике.

При этом в посте в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев уточнил, что потенциальный объем совместных российско-американских проектов может достигнуть 14 трлн долларов, однако речь не идет об обмене на снятие санкций.

Напомним, накануне Economist сообщил, что Россия предложила США «величайшую сделку» при условии снятия санкций. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва была удивлена новыми жесткими санкциями США против крупнейших нефтяных компаний России. Также Лавров сообщил, что США отказались от собственных предложений по урегулированию ситуации на Украине, и Москва не видит перспектив для развития экономических отношений между странами.



