Карл III пообещал сотрудничество с полицией после задержания брата Эндрю

Король Британии Карл III выразил готовность содействовать расследованию дела против брата Эндрю

Tекст: Денис Тельманов

Карл III заявил о готовности к сотрудничеству с полицией после задержания его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

В распространенном Букингемским дворцом заявлении монарх отметил, что с глубокой озабоченностью воспринял новости о подозрениях в адрес Эндрю и считает необходимым проведение полного и справедливого расследования соответствующими властями.

«Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями. Как я говорил ранее, они могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», – сказано в заявлении монарха.

Речь идет о расследовании возможных связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Подробности задержания и ход следственных действий пока не раскрываются. Сообщается, что Букингемский дворец официально прокомментировал ситуацию и выразил готовность к взаимодействию с правоохранительными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

Эндрю пересылал Эпштейну британские правительственные документы.

Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном, но не предпринимали никаких действий.