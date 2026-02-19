В прятавшей сестер из Петербурга квартире во Владимирской области прошли обыски

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал 360, дверь в квартиру долго не открывали, а сама семья отказалась от общения с прессой.

В одной из комнат обнаружили десятки икон, а также изображения семьи Николая II. Следователи допросили мужчину по имени Варфоломей, который рассказал, что женщина попросила его спрятать себя и дочерей от бывшего мужа. Он встретил их в Москве, после чего отвез во Владимирскую область к своей знакомой.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, младшую сестру передали отцу, а вопрос о дальнейшем месте жительства будет решаться в гражданском порядке. Следствие также отметило, что фактов противоправных действий в отношении детей не выявлено.

В четверг сообщалось, что найденную во Владимирской области 11-летнюю петербурженку могут передать родным, жизни девочек и их матери ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи обнаружили пропавшую жительницу Петербурга и двух ее дочерей во Владимирской области. Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» расширил географию розыска сестер на 15 регионов России. Бабушка школьниц инициировала поиски внучек после их исчезновения вместе с матерью.