Названа причина обрушения крыши завода в Липецкой области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Крыша одного из цехов завода «Моторинвест» в Липецкой области могла обрушиться из-за скопления снега, такую предварительную версию озвучил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте продолжают работать все необходимые службы, а группировка сил и средств постоянно наращивается.

Артамонов отметил: «По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте».

Спасатели уже извлекли из-под завалов пятерых человек, которых сейчас осматривают медики. Данные о состоянии пострадавших уточняются, поисково-спасательные работы не прекращаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг в одном из цехов завода «Моторинвест» обрушилась крыша.

До этого также в четверг на юге Москвы обрушился навес катка, но площадка была закрыта для посетителей.

А накануне в Зеленодольске в Татарстане 37-летняя женщина пострадала из-за обрушения кровли в распределительном центре «Магнит». По факту обрушения возбудили уголовное дело. Площадь обрушения составила примерно 500 кв. метров. Причиной инцидента стала сильная снеговая нагрузка.