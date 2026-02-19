Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой

Tекст: Дарья Григоренко

«Это можно расценивать как мой комментарий. Я сейчас не готов что-то публиковать в СМИ. Да, я закончил работу с Надеждой Никитичной уже как полгода», – заявил он, передает ТАСС.

По словам Дорофеева, причину разрыва он озвучит позднее. Он также подчеркнул, что пока не готов делать громкие заявления по этому поводу.

Ранее сообщалось, что на театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» был подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

В феврале прошлого года солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.