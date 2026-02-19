Депутаты Госдумы Затулин и Матвеев поспорили из-за обидного прозвища

Затулин сообщил о конфликте с депутатом Матвеевым из-за обидного прозвища

Tекст: Вера Басилая

Конфликт между депутатами Госдумы Константином Затулиным и Михаилом Матвеевым продолжается, сообщает Lenta.ru.

Причиной очередного витка перепалки стала публикация Матвеевым документов о ссоре в соцсетях, что привлекло внимание комиссии Госдумы по этике.

Затулин подчеркнул, что у комиссии возникли новые вопросы к Матвееву. По его словам, глава комиссии Валентина Терешкова сочла действия Матвеева нарушением депутатской этики, а сам Затулин в посте отметил: «Но с Матвеева – как с гуся вода».

В ответ на заявления Затулина Матвеев отреагировал в соцсетях с помощью хохочущих эмодзи и язвительных комментариев. Он написал: «и эти люди учат нас не ковыряться в носу» и «кто о чем, а вшивый о бане».

Инцидент между парламентариями начался еще в начале февраля, когда Матвеев опубликовал документ комиссии по этике, где он использовал в адрес Затулина прозвища«Затулло» и «голос мигрантского лобби».

В том же документе Затулин жаловался на «выходки» коллеги и просил комиссию разобраться в ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. В ведомстве ему вручили ноту протеста по поводу публичной позиции первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина относительно вынесенного приговора гражданам Армении в Азербайджане.