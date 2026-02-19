Путин предупредил о применении цифровых валют в криминальных схемах

Путин: Цифровые технологии активно применяются в преступных целях

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что современные цифровые инструменты, включая цифровые валюты, становятся средством совершения преступлений, получения незаконного дохода или объектом криминальных посягательств, передает РИА «Новости».

«Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях», – подчеркнул президент на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Путин отметил, что террористические и экстремальные группировки, а также организованная преступность активно осваивают новые формы деятельности, связанные с цифровыми валютами.

Президент обратил внимание, что граждане и бизнес все чаще сталкиваются с такими случаями, однако действующее законодательство зачастую не поспевает за быстрыми изменениями цифровой среды. По его словам, нормы принимаются, когда жизнь уже ушла вперед, и это особенно заметно в периоды резких перемен.

Путин подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно вырабатывать единые подходы и разъяснять их судебной системе, активно используя свое право законодательной инициативы.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о необходимости быстрой реакции судов на перемены.