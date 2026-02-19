Краснов пообещал принять меры для создания единой цифровой платформы судов

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече обсуждались вопросы модернизации и цифровизации судебной системы страны. «Будем активнее развивать электронное судопроизводство, принимать меры к созданию в этих целях единой и удобной для всех цифровой платформы», – заявил Краснов, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что крайне важно обеспечить кибербезопасность: все информационные системы судов должны работать бесперебойно.

В 2026 году исполняется 20 лет автоматизированной системе «Правосудие», которая с 2004 года внедрялась в рамках федеральной программы развития судебной системы. В 2015 году в систему добавили возможность онлайн-трансляций заседаний, а в 2017 году – сервис электронной подачи документов в федеральные суды общей юрисдикции.

С 2018 года ведется работа над суперсервисом «Правосудие онлайн», позволяющим обращаться в суды через портал «Госуслуги». Запуск полноценной платформы планировался до конца 2024 года. С февраля этого года подача документов по гражданским и административным делам теперь возможна через «Госуслуги», что расширило цифровые возможности для участников судебных процессов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания судей выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел. Кроме того, Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.