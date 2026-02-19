Краснов заявил об отсутствии влияния выхода из ЕСПЧ на защиту прав граждан

Краснов: Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав граждан

Tекст: Валерия Городецкая

Краснов обратил внимание на то, что некоторые судьи продолжают ссылаться на решения ЕСПЧ, несмотря на то, что Россия прекратила участие в ряде международных договоров, передает ТАСС.

По его словам, из постановлений пленума Верховного суда в конце прошлого года уже были исключены разъяснения, основанные на положениях данных международных актов.

«Указанное не повлияло на уровень защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства. Учитывайте это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы», – подчеркнул глава Верховного суда.

Ранее Путин указал на полную политизацию Европейского суда по правам человека.

В 2022 году Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва считает ничтожными решения ЕСПЧ.