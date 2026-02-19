Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти

Путин: Качество работы судов влияет на доверие россиян к власти

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, именно обоснованность и справедливость судебных решений определяют судьбы людей и отношение общества не только к судам, но и к власти в целом, передает ТАСС.

Президент обратил внимание, что перед судебной системой стоит задача решения значимых проблем, которые еще сохраняются, как и в любой крупной сфере. Путин выразил надежду, что судьи смогут найти эффективные подходы к решению этих вопросов.

«Подчеркну, что все шаги на этом направлении должны работать на укрепление и развитие законного, эффективного и доступного правосудия», – отметил глава государства. Путин также пожелал участникам совещания успехов в работе.

Российский лидер выразил уверенность, что профессионализм, приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности российских судей способствует укреплению доверия граждан к судебной системе.

Ранее Путин призвал к взвешенному подходу к арестам за малые правонарушения.