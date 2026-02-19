Краснов заявил о необходимости быстрой реакции судов на перемены

Краснов: Судебная система должна оперативно реагировать на социальные перемены

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, необходимо учитывать не только новые законы, но и текущие общественные процессы, передает ТАСС.

«Судебная система должна оперативно реагировать на формирование не только новой нормативной базы, но и текущие социально-политические изменения», – подчеркнул Краснов. Он добавил, что за прошедший год российские суды работали в условиях трансформаций, связанных с укреплением суверенитета, ростом социальных гарантий, технологической независимости и развитием национальной экономики.

В течение 2025 года суды рассмотрели свыше 34 млн дел. Краснов отметил, что такой объем работы подтверждает ведущую роль судебной власти в обеспечении правовой стабильности, а также в защите прав и свобод граждан и интересов государства.

Глава Верховного суда сообщил, что были реализованы предложения по совершенствованию судоустройства, направленные на гуманизацию, повышение справедливости и доступности правосудия, а также сокращение сроков рассмотрения дел. Верховный суд, по его словам, продолжит использовать право законодательной инициативы для создания сбалансированной и технологически продвинутой судебной системы.

Ранее Краснов заявил, что судебная система России в прошлом году развивалась в условиях укрепления суверенитета.

Президент России Владимир Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России. Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.