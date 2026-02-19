Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры

Tекст: Алексей Дегтярёв

Недопустимо использование правосудия в незаконных целях, заявил Краснов, передает ТАСС.

Он указал на попытки легализации средств через экономические разбирательства.

«Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

По словам Краснова, злоумышленники нередко дробят иски между разными судами ради получения противоречивых вердиктов. Судьям следует тщательнее проверять наличие параллельных споров через систему «Мой арбитр».

Отдельно глава Верховного суда отметил сохранение тренда на гуманизацию уголовного наказания. В 2025 году реальные сроки получили лишь 26% осужденных, а альтернативные меры применили к 320 тыс. граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей.