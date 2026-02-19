  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    19 февраля 2026, 14:15 • Новости дня

    Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьям необходимо блокировать попытки легализации преступных доходов и захвата интеллектуальной собственности через фиктивные судебные процессы, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании с участием президента Владимира Путина.

    Недопустимо использование правосудия в незаконных целях, заявил Краснов, передает ТАСС.

    Он указал на попытки легализации средств через экономические разбирательства.

    «Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

    По словам Краснова, злоумышленники нередко дробят иски между разными судами ради получения противоречивых вердиктов. Судьям следует тщательнее проверять наличие параллельных споров через систему «Мой арбитр».

    Отдельно глава Верховного суда отметил сохранение тренда на гуманизацию уголовного наказания. В 2025 году реальные сроки получили лишь 26% осужденных, а альтернативные меры применили к 320 тыс. граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    18 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    18 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены российской делегации, участвовавшие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, доложат президенту России Владимиру Путину об итогах встречи при первой возможности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу при первой возможности будет доклад президенту», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он воздержался от каких-либо оценок прошедших переговоров.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве.

    В Киеве подтвердили отдельную встречу Мединского и главы украинской делегации Рустема Умерова в Женеве.

    18 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин сообщил о совершенствовании системы оплаты труда медиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков, подчеркнув важность поддержки работников здравоохранения при открытии новых объектов в регионах.

    Россия планирует продолжить работу по улучшению системы оплаты труда медицинских работников, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.

    Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений, особенно первичного звена. «Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    18 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    Мероприятие прошло в рамках совещания президента с членами правительства, где основной темой стала модернизация первичного звена здравоохранения, передает РИА «Новости».

    В Смоленске завершено строительство областного онкологического диспансера. Новый объект оснащен более чем 570 единицами современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф и эндовидеоскопический комплекс. Учреждение объединит онкологическую службу региона и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

    В Кисловодске построен новый четырехэтажный корпус городской больницы, соединенный с основным зданием надземным и подземным переходами. Здесь теперь смогут оказывать высокотехнологичную помощь по хирургическим направлениям, экстренную помощь при инсультах и инфарктах, а также проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.

    В Приморском крае в поселке Трудовое открылась новая поликлиника – подразделение Владивостокской поликлиники №9. Она рассчитана на 64 сотрудника и предоставляет как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь, включая амбулаторный прием и дневной стационар.

    В Краснодарском крае в станице Павловская открылась новая детская поликлиника на базе центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и обслуживает более 10 тыс. детей. Здесь работают консультативно-диагностические, физиотерапевтические и профилактические отделения, а также лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения.

    19 февраля 2026, 01:21 • Новости дня
    Путин заявил об усилении России из-за новых вызовов

    Tекст: Антон Антонов

    Количество вызовов растет, но это способствует развитию и укреплению страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

    По словам Путина, сейчас работа Агентства стратегических инициатив особенно востребована, поскольку вызовов стало значительно больше, передает ТАСС.

    «Вызовов прибавилось. Но, как в таких случаях говорят в России, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    18 февраля 2026, 22:34 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в московскую штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив (АСИ), где проведет заседание наблюдательного совета организации.

    Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив, где проведет заседание наблюдательного совета организации, выступив в качестве председателя. По традиции, встреча посвящена итогам деятельности АСИ за прошлый год и обсуждению перспектив на будущее.передает ТАСС.

    В ходе визита президент осмотрит выставку, где представлены наиболее значимые проекты агентства в ключевых направлениях. Также Владимир Путин пообщается с главой АСИ Светланой Чупшевой, обсудит текущие задачи агентства.

    Заседание совета в этот раз пройдет в очном формате: в прошлом году Путин участвовал в нем по видеосвязи. Визит президента совпал с 15-летием создания агентства, основанного по его инициативе в 2011 году.

    19 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса

    Tекст: Антон Антонов

    Устраненные ранее бюрократические барьеры для бизнеса постоянно восстанавливаются и нарастают, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    Глава государства подчеркнул, что несмотря на уже многие предпринятые шаги по сокращению формальностей, особенно в ведущих регионах, эти препятствия со временем вновь появляются и усиливаются, сообщается на сайте Кремля.

    «Но, как ни странно, эти барьеры постоянно восстанавливаются и нарастают – это так же, как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно: вроде бы пора сокращать – сократили, проходит немного времени – опа, здрасьте, опять всё сначала. Кстати, на это надо посмотреть и сегодня», – сказал он.

    Президент добавил, что вопрос снижения административных барьеров актуален как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особое внимание он уделил необходимости ускорения строительных работ по восстановлению объектов культурного наследия, но уточнил, что это не должно наносить ущерба самим памятникам.

    Путин призвал вести диалог с предпринимательским сообществом, реализуя новое направление Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая была утверждена в конце прошлого года. Он подчеркнул, что приступить к реализации этой модели необходимо незамедлительно, а первые итоги планируется рассмотреть уже накануне Петербургского экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    18 февраля 2026, 23:14 • Новости дня
    Путин призвал крупные компании в ручном режиме доводить наработки до регионов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин попросил «Сбер» и другие ведущие компании в ручном режиме доводить до регионов свои успешные наработки, а также выступил с инициативой о запуске в 2026 году специального конкурса для лучших технологических брендов.

    «Я просил бы «Сбер» и другие наши ведущие компании в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки, помогать с их внедрением в практическом плане», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что бизнес реализует множество социальных, экологических и технологических проектов, а платформа «Смартека» Агентства стратегических инициатив может служить положительным примером такого подхода, передает ТАСС.

    Путин предложил в 2026 году провести в России конкурс для лучших технологических брендов, чтобы они могли создать себе имя и сделать известными свои продукты.

    Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    19 февраля 2026, 00:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет способствовать переезду в страну талантливых иностранцев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет способствовать переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями и знаниями, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    «Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности – российские, нашу культуру, обычаи», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    С апреля специалисты, представляющие особый интерес для страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, которую учредит Агентство стратегических инициатив.

    МВД будет решать вопросы правового статуса таких граждан. По вопросам реализации соответствующего указа, подписанного в декабре, планируется отдельное совещание.

    Программа будет нацелена на людей, которые обладают особо востребованными профессиями, знаниями и способностями внести значимый вклад в развитие российской экономики, спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарной сферы и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года вступил в силу указ президента № 702, который призван помочь импатриантам – иностранцам, которые не разделяют политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Таким людям в России указ позволяет получать РВП (разрешение на временное проживание) без учета квот, подтверждения знания основ законодательства России и владения русским языком.

