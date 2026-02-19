Суд отклонил жалобу API Bank по ликвидации «Киви банка»

Tекст: Дарья Григоренко

Суд в четверг принял решение оставить определение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. API Bank пытался оспорить завершение процедуры принудительной ликвидации, которую инициировал Банк России после отзыва лицензии у «Киви банка» в 2024 году, передает РИА «Новости».

Сербский банк был не согласен с тем, что долг перед ним более 176 млн руб. Агентство по страхованию вкладов внесло на депозит нотариуса. API Bank настаивал на том, чтобы около 151 млн руб. были переведены по банковским реквизитам, предоставленным банком при включении его требований в реестр кредиторов.

Кроме того, банк требовал выплатить мораторные проценты, рассчитанные на дату фактического погашения задолженности.

Напомним, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) отказано в признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Киви» гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

В феврале 2024 года ЦБ февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у Qiwi-банка. АСВ объявляло о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Qiwi-банка.