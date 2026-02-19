Spiegel сообщил о несогласии Штайнмайера с Олимпиадой-2036 в Германии

Spiegel: Штайнмайер выступает против проведения ОИ-2036 в Германии из-за даты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Штайнмайер выступает против того, чтобы страна подавала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году, передает РИА «Новости».

По данным издания Spiegel, в канцелярии президента считают дату проблемной из-за совпадения с летними Олимпийскими играми 1936 года, которые прошли в Берлине и были активно использованы нацистами для пропаганды.

Источник в канцелярии подчеркнул: «Федеральный президент считает 2036 год исторически проблематичным для подачи заявки от немцев». Вместо этого, по словам собеседника издания, президент надеется, что Германия сможет принять Олимпиаду в 2040 или 2044 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об интересе России к проведению Олимпиады в 2036 году.

В Госдуме назвали города России, которые готовы принять летние Олимпийские игры 2036 года.