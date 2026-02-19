Песков анонсировал участие Путина в совещании судей

Путин напомнил судьям слова Александра III

Tекст: Валерия Городецкая

«Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.