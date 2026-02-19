  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    19 февраля 2026, 12:50 • Новости дня

    Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не намечен.

    «Разговора двух президентов, президентов России и США, пока не планируется», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    19 февраля 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    19 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    18 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    18 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены российской делегации, участвовавшие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, доложат президенту России Владимиру Путину об итогах встречи при первой возможности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу при первой возможности будет доклад президенту», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он воздержался от каких-либо оценок прошедших переговоров.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве.

    В Киеве подтвердили отдельную встречу Мединского и главы украинской делегации Рустема Умерова в Женеве.

    18 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин сообщил о совершенствовании системы оплаты труда медиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков, подчеркнув важность поддержки работников здравоохранения при открытии новых объектов в регионах.

    Россия планирует продолжить работу по улучшению системы оплаты труда медицинских работников, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.

    Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений, особенно первичного звена. «Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    18 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    Мероприятие прошло в рамках совещания президента с членами правительства, где основной темой стала модернизация первичного звена здравоохранения, передает РИА «Новости».

    В Смоленске завершено строительство областного онкологического диспансера. Новый объект оснащен более чем 570 единицами современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф и эндовидеоскопический комплекс. Учреждение объединит онкологическую службу региона и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

    В Кисловодске построен новый четырехэтажный корпус городской больницы, соединенный с основным зданием надземным и подземным переходами. Здесь теперь смогут оказывать высокотехнологичную помощь по хирургическим направлениям, экстренную помощь при инсультах и инфарктах, а также проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.

    В Приморском крае в поселке Трудовое открылась новая поликлиника – подразделение Владивостокской поликлиники №9. Она рассчитана на 64 сотрудника и предоставляет как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь, включая амбулаторный прием и дневной стационар.

    В Краснодарском крае в станице Павловская открылась новая детская поликлиника на базе центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и обслуживает более 10 тыс. детей. Здесь работают консультативно-диагностические, физиотерапевтические и профилактические отделения, а также лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения.

    19 февраля 2026, 01:21 • Новости дня
    Путин заявил об усилении России из-за новых вызовов

    Tекст: Антон Антонов

    Количество вызовов растет, но это способствует развитию и укреплению страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

    По словам Путина, сейчас работа Агентства стратегических инициатив особенно востребована, поскольку вызовов стало значительно больше, передает ТАСС.

    «Вызовов прибавилось. Но, как в таких случаях говорят в России, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    18 февраля 2026, 22:34 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в московскую штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив (АСИ), где проведет заседание наблюдательного совета организации.

    Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив, где проведет заседание наблюдательного совета организации, выступив в качестве председателя. По традиции, встреча посвящена итогам деятельности АСИ за прошлый год и обсуждению перспектив на будущее.передает ТАСС.

    В ходе визита президент осмотрит выставку, где представлены наиболее значимые проекты агентства в ключевых направлениях. Также Владимир Путин пообщается с главой АСИ Светланой Чупшевой, обсудит текущие задачи агентства.

    Заседание совета в этот раз пройдет в очном формате: в прошлом году Путин участвовал в нем по видеосвязи. Визит президента совпал с 15-летием создания агентства, основанного по его инициативе в 2011 году.

