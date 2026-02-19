  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    19 февраля 2026, 12:40 • Новости дня

    Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям столицы рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно убрать последствия продолжающегося снегопада.

    Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

    Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

    «Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

    Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

    Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

    В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.

    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 20:36 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство ЕС

    Самолет с российской делегацией вылетел из Женевы и покинул воздушное пространство ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно с российской делегацией после переговоров по украинскому урегулированию направилось в Москву, преодолев воздушное пространство Евросоюза.

    Самолет российской делегации, возвращавшейся из Женевы после переговоров по украинскому урегулированию, покинул воздушное пространство Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерской службе Италии сообщил, что далее самолет проследует над нейтральными водами Средиземного моря под управлением соответствующих диспетчеров.

    Ранее Италия согласовала транзитный пролет воздушного судна российской делегации. Переговоры по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17 и 18 февраля.

    Первый раунд переговоров длился около шести часов, второй – около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Самолет покинул воздушное пространство Евросоюза».

    Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и отметил, что вскоре состоится новая встреча по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза считают, что затяжной конфликт на Украине даст им время для подготовки к возможной эскалации в Европе.

    Завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве заставило Киев задуматься о необходимости корректировки позиции или отказе от диалога.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву.

    18 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    Минтранс сообщил о корректировках расписания аэропортов Москвы из-за снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минтранс России предупредил о предстоящих корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    «Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что решение об ограничении взлетно-посадочных операций уже принято для аэропорта Шереметьево, что повлияет на расписание базовой авиакомпании «Аэрофлот». В Минтрансе подчеркнули, что опыт аналогичной ситуации в январе позволил оперативно подготовить необходимые меры.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    18 февраля 2026, 20:54 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали пятиметровые волны в Крыму

    Синоптики спрогнозировали обледенение судов и пятиметровые волны в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный шторм с волнами до пяти метров и порывистым ветром прогнозируется в Керченском проливе с 18 по 19 февраля, сообщает МЧС Крыма.

    В Керченском проливе и на западной части Азовского моря 18-19 февраля ожидаются волны высотой до 5 м, сообщает МЧС Крыма. В эти дни на акватории возможны порывы ветра до 28 м/с, а высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м.

    По данным ведомства, ночью и утром 19 февраля на юге Керченского пролива прогнозируется обледенение судов. Моряков предупреждают о сложностях при швартовке и риске повреждений пришвартованных судов. Спасатели настоятельно рекомендуют судоводителям не выходить в море, а жителям и гостям Крыма воздержаться от прогулок по набережным и берегоукреплениям.

    В связи с ухудшением погодных условий действует штормовое предупреждение. Кроме сильного ветра и высоких волн, в регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед, особенно в горах, где скорость ветра может достигать 35 м/с. Сейчас в Крыму пасмурно, фиксируется слабый дождь, температура воздуха плюс 10 градусов.

    Ранее в среду в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона. До этого синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России. А в Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива.


    19 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптики предрекли окончание сильных морозов в Москве этой зимой

    Синоптик Тишковец спрогнозировал окончательный уход морозов из Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    Активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал: «Полчища снеговых туч... в ночь пересекли южные границы Подмосковья, а ранним утром – с 5.30–6.00 часов снегопады зарядили в Москве!». Видимость в столичных аэропортах из-за метели снизилась до нескольких сотен метров.

    За сутки в мегаполисе выпадет до 63% месячной нормы осадков, что станет сильнейшим снегопадом текущей зимы. Высота сугробов вырастет на 32 сантиметра и достигнет местами 87 сантиметров, превысив климатическую норму вдвое. Ожидается обновление рекорда снежного покрова 1994 года.

    Однако вместе с осадками придет потепление до минус четырех градусов, возвращая температурный фон в климатическое русло.

    Эксперт отметил, что «ледниковый период» в Центральной России завершился и экстремальные холода больше не вернутся. При этом атмосферное давление резко упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

    Осадки начнут ослабевать к утру пятницы, но окончательно прекратятся лишь к девяти часам субботы. Горожанам рекомендовали отказаться от личного транспорта в пользу метрополитена из-за сложной дорожной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном росте высоты сугробов в Москве до исторического максимума. Синоптик Михаил Леус сообщил о влиянии на погоду в столице нового южного циклона. Климатолог Николай Терешонок допустил вероятность обновления рекорда снега этой зимы за последние 60 лет.

    19 февраля 2026, 08:06 • Новости дня
    Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье

    Циклон «Валли» принес в московский регион сильный снег и порывистый ветер

    Tекст: Мария Иванова

    Активный атмосферный вихрь «Валли» принес в столицу обильные осадки, ухудшение видимости и порывистый ветер до 14 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Снежный циклон с именем «Валли» начал оказывать влияние на погоду столичного региона минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале Леус.

    Вихрь вышел центром в районы Днепропетровской области на Украине и продолжает движение на север.

    Осадки начались в южных районах Подмосковья после полуночи, а к утру снегом засыпало центр столицы. Метеостанции уже зафиксировали выпадение до десяти миллиметров влаги в Горках Ленинских и снижение видимости до 600 метров. Ветер усилился, его порывы достигают 14 метров в секунду.

    Соседние области также пострадали от непогоды: в Курской и Орловской выпало более половины месячной нормы осадков. Пик ненастья в Москве ожидается сегодня днем, интенсивность снега снизится только к вечеру, а окончательно он ослабеет лишь к утру пятницы.

    Специалист отметил точность предсказаний метеорологов в данной ситуации. «У синоптиков есть такая присказка: "погода меняется согласно прогнозу" – сегодня как раз такой случай», – резюмировал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе.

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за снега.

    Ранее Роскосмос показал спутниковый снимок накрывшего город атмосферного фронта.

    19 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшое потепление ожидается в Московском регионе, оно придет вместе со снегопадами, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В Московском регионе ожидается небольшое потепление, которое придет вместе со снегопадами, передает ТАСС. Макарова уточнила, что уже ночью в столице прогнозируется сильный снег, а днем осадки местами станут очень интенсивными. Температура воздуха ночью в Москве составит около минус 15 градусов, по области от минус 13 до минус 18, а днем потеплеет до минус 5-7 градусов.

    Синоптик добавила, что в четверг снег будет сопровождаться метелью, юго-восточный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Она также подчеркнула, что неблагоприятные погодные условия продержатся недолго, и вскоре ситуация стабилизируется.

    В ночь на пятницу Москву накроет тыл циклона, ветер сменит направление на юго-западный, а снег еще сохранится, местами в области возможны сильные осадки. Температура ночью понизится до минус 10-12 в столице и до минус 10-15 в области, днем останется на уровне минус 5-7 в Москве и минус 5-10 в Подмосковье. Ветер будет слабеть, а температурный режим станет мягче по сравнению с предыдущими днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

    Специалисты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    19 февраля 2026, 09:02 • Новости дня
    Движение поездов на Бутовской линии метро Москвы восстановили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажирские составы на Бутовской линии столичного метрополитена снова курсируют согласно привычному расписанию после завершения проверки инфраструктуры, сообщили в департаменте транспорта.

    Транспортный комплекс Москвы полностью восстановил штатный режим работы поездов на южном участке подземки, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты были вынуждены временно увеличить интервалы движения составов. Эта мера потребовалась для проведения оперативной диагностики путевой инфраструктуры и обеспечения безопасности пассажиров.

    В понедельник жителей и гостей Москвы предупреждали, что сильные снегопады увеличили стоимость поездок на такси примерно на 20%.

    19 февраля 2026, 12:24 • Новости дня
    Климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России

    Климатолог Терешонок: Весна придет в Центральную Россию раньше срока

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Центральной России ожидает приход климатической весны с опережением графика, однако сезонное половодье обещает быть непростым из-за накопленных осадков, сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил о вероятном смещении сроков смены сезонов, передает РИА «Новости».

    «Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – рассказал Терешонок.

    Эксперт отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов может произойти уже в середине марта. По его словам, окончательный сход снежного покрова ожидается в последних числах того же месяца.

    Специалист добавил, что начало вегетации растений, связанное с потеплением выше пяти градусов, прогнозируется на середину апреля. При этом запасы воды и объем снега в ближайшее время еще увеличатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики прогнозировали частые смены погоды и оттепели в январе 2026 года.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.

    19 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    На юге Москвы обрушился навес катка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Днепропетровской улице в столице произошло масштабное повреждение теневого навеса над ледовой площадкой, в момент инцидента площадка была закрыта для посетителей, сообщили в префектуре ЮАО.

    Инцидент с повреждением конструкции на юге столицы обошелся без жертв, так как площадка пустовала, передает агентство «Москва».

    На место происшествия оперативно прибыли профильные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в прессе появилась информация, что площадь обрушения кровли составила предварительно 2 тыс. квадратных метров.

    В ноябре 2024 года в селе Нунлигран на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.

    19 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Климатолог предупредил о точке невозврата для ледников Гренландии

    Климатолог Терешонок: Таяние гренландского щита приближается к точке невозврата

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное таяние гренландского ледникового щита, теряющего десятки миллиардов тонн льда в год, подводит планету к необратимому росту уровня Мирового океана, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Процесс исчезновения льдов набирает обороты и может стать необратимым, передает ТАСС. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок указал на серьезность ситуации.

    «Судя по публикациям ученых, таяние ледника происходит ускоренными темпами. Возможно уже близка точка невозврата», – отметил эксперт.

    Специалист предупредил, что полное исчезновение ледяного панциря поднимет уровень Мирового океана на семь метров. За последнее десятилетие скорость потери массы выросла в шесть раз.

    Ежегодно щит теряет около 27 млрд тонн, или примерно 30 млн тонн в час. Ранее швейцарские исследователи спрогнозировали пик таяния мировых льдов к середине текущего столетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из США и Британии зафиксировали значительное ускорение формирования трещин в ледовом щите Гренландии.

    Исследователи предупредили о риске катастрофической миграции населения из-за глобального подъема уровня моря.

    Ранее ученые подчеркнули близость планеты к полной утрате гренландских ледников.

    19 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    МВД опровергло слухи о взрыве на станции метро «Битцевский парк»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информация о якобы произошедшем подрыве в столичной подземке на станции «Битцевский парк» ложна, заявили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сообщения о якобы взыве не соответствуют истине, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На самом деле утром машинист остановил состав из-за технической неполадки, чтобы провести необходимую проверку.

    Правоохранители добавили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает. Движение поездов по Бутовской линии метрополитена не нарушалось.

    В октябре 2025 года столичная полиция задержала пассажира за подрыв пиротехники в вагоне метро. В августе 2024 года департамент транспорта Москвы сообщил о случайном срабатывании защитного затвора на станции «Арбатская».

    19 февраля 2026, 14:09 • Новости дня
    Рижский вокзал в Москве запланировали продать за 4 млрд рублей

    Стартовая стоимость Рижского вокзала в Москве составила 4 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион, а его стартовая цена определена в размере 4 млрд рублей, сообщили в РЖД.

    Стартовая стоимость Рижского вокзала для предстоящих торгов составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что подробная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а их старт запланирован ориентировочно на март; точные сроки также появятся на официальном ресурсе.

    В составе лота – два здания площадью около 8 тыс. кв. метров: непосредственно сам Рижский вокзал и прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара. Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле, здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

    Котковская подчеркнула: «Мы жаждем, чтобы действительно он сохранился и получил новую жизнь». Она отметила, что Рижский вокзал уже некоторое время не используется пассажирами, поскольку для них созданы новые объекты и условия.

    В РЖД ранее отмечали, что после продажи здание сможет интегрироваться в современную городскую среду, изменить статус и стать привлекательной общественной зоной для москвичей и гостей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве. Решение о продаже было одобрено советом директоров РЖД еще в ноябре 2024 года, тогда его собирались продать за 1 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк XIX века, изъятый у покинувшего Россию режиссера Тимура Бекмамбетова.


    19 февраля 2026, 11:47 • Новости дня
    Собянин сообщил о задействовании всех городских служб из-за снегопада в Москве

    Собянин: Все городские службы задействовали в ликвидации последствий снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все городские службы Москвы, включая коммунальные и инженерные подразделения, работают над устранением последствий сильного снегопада, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в мессенджере Max отметил, что нынешняя зима бьет все рекорды по количеству осадков. По его словам, «снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много.

    Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день». Глава города отметил, что ситуация остается крайне сложной.

    Он также поблагодарил сотрудников коммунальных и инженерных служб за их круглосуточную работу на улицах и во дворах столицы. Мэр выразил уверенность, что при слаженной работе город справится с последствиями стихии.

    Ранее синоптики сообщили, что активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.

    В четверг департамент транспорта Москвы сообщил, что загруженность дорог в столице может достичь максимальных значений на фоне непогоды и перекрытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада.

