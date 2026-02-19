Конкурс «Лидеры России. Команда» объединил управленцев для трансформации сферы образования

Tекст: Елизавета Шишкова

В шестом конкурсе управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвует команда «Сборная образования». В состав команды вошли руководители всех уровней образования: два директора московских школ, сопредседатель сообщества наставников-просветителей, ректор из Владикавказа, руководитель «Движения Первых» в Луганске и вице-президент образовательной корпорации по GR, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Команда объединяет представителей разных уровней системы образования. В составе два директора московских школ, руководитель «Движения Первых» в Луганске, ректор из Осетии и вице-президент крупной московской образовательной корпорации по GR. Все экспертные направления органично дополняют друг друга, создавая целостный управленческий эффект. Мы уже взаимодействовали профессионально и понимаем сильные стороны друг друга», – рассказал член Общественного совета при Минспорте России, член экспертного совета Комитета по молодежной политике Госдумы РФ Роман Кучерявый.

Основной целью команды является разработка и внедрение общего подхода к бесшовному обучению, охватывающему все ступени образования – от дошкольного до высшего. Участники отмечают, что единые образовательные стандарты позволят создать в России целостное образовательное пространство. В рамках конкурса команда разрабатывает образовательные проекты для детей и молодежи от полутора до восемнадцати лет, включая проекты для школ Донбасса и Новороссии.

По словам финалиста трека «Культура» третьего сезона Михаила Клочихина, «Появилось понимание, что мы можем выступать не как отдельные управленцы, а как единая команда. Современные задачи невозможно решать в одиночку, нужен баланс ролей и компетенций. Такой формат ближе к реальной практике и ориентирован на результат, а не на индивидуальные амбиции. У меня есть опыт участия в конкурсе, и я готов делиться им с коллегами».

Директор школы №956 Павел Маслов подчеркнул, что командный формат позволяет расширить инструментарий управленца, проверить команду на слаженность и определить зоны развития. Ректор СОРИПКРО Алана Гагиева отметила, что участие дает новые профессиональные связи и шанс на победу.

Сейчас команда проходит дистанционный этап, на котором каждый участник решает управленческие тесты. По сумме баллов определяется рейтинг для прохождения в полуфинал. Онлайн-полуфиналы состоятся в апреле-мае 2026 года, а очные финалы – летом 2026 года.