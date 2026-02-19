Климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил о вероятном смещении сроков смены сезонов, передает РИА «Новости».
«Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – рассказал Терешонок.
Эксперт отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов может произойти уже в середине марта. По его словам, окончательный сход снежного покрова ожидается в последних числах того же месяца.
Специалист добавил, что начало вегетации растений, связанное с потеплением выше пяти градусов, прогнозируется на середину апреля. При этом запасы воды и объем снега в ближайшее время еще увеличатся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики прогнозировали частые смены погоды и оттепели в январе 2026 года.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.