Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД

Колокольцев: Число уволившихся из МВД в 2025 году на 40% превысило поступления

Tекст: Дарья Григоренко

Количество уволившихся выросло на 7% и достигло 80 тыс. человек, что, по словам министра, говорит о серьезных трудностях с комплектованием личного состава. Колокольцев отметил, что сотрудники ведомства «работают на пределе возможностей, я бы сказал за гранью возможностей», а проблема укомплектованности стала еще масштабнее, чем в предыдущие годы, передает ТАСС.

Министр также обратил внимание на размер зарплат полицейских. По его словам, доход рядового сотрудника и полномочного первого года службы в Москве не превышает 86 тыс. рублей, что в два раза ниже средней заработной платы по столице. Колокольцев подчеркнул, что подобный разрыв в доходах затрудняет привлечение новых кадров в МВД.

Кроме того, глава ведомства заявил, что утверждения о чрезмерной загрузке сотрудников дополнительными отчетами не соответствуют действительности. «Когда слышал вот эти вот утверждения, что мы загрузили наших сотрудников какими-то дополнительными отчетами и так далее, это ложь. Такого вообще нет», – заявил Колокольцев, добавив, что МВД уже сократило все возможные внутренние справки, однако полностью отказаться от их написания нельзя.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщил, что в стране за прошедший год существенно уменьшилось число противоправных деяний, включая убийства, уличные грабежи и правонарушения в сфере высоких технологий.