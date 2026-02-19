США потребовали не приглашать Украину на саммит НАТО в Анкаре

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, знакомых с ходом подготовки к мероприятию, США настаивают, чтобы союзники по НАТО не приглашали Украину и четыре официальных индо-тихоокеанских партнёра альянса – Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею – на официальные встречи саммита НАТО, который пройдёт в июле в Анкаре.

По их словам, эти страны всё же могут быть приглашены на отдельные события на полях саммита, однако ограничение объясняется в том числе стремлением сократить число официальных встреч. Как отметила бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, подобное решение «пошлёт сигнал, что сейчас акцент смещён на базовые вопросы альянса».

В НАТО подчеркнули, что в этом году вместо публичного форума состоится мероприятие для представителей оборонной промышленности на полях саммита. По словам дипломатов, причиной отказа от традиционного форума названо сокращение расходов, однако они не исключают, что это также связано с давлением со стороны США, которые в целом настаивают на урезании международных бюджетов.

Оана Лунгеску считает, что отказ от форума согласуется с планами главы НАТО Марка Рютте по реформированию публичной дипломатии альянса. Тем не менее, по мнению дипломатов, в условиях, когда НАТО пытается убедить общественность в необходимости своих действий и увеличения оборонных расходов, такие шаги могут оказаться вредными.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на страны НАТО с целью прекратить ключевые миссии альянса в Ираке и свернуть деятельность в Косово уже к сентябрю.

На этом фоне сотрудники НАТО предложили отменить и публичный форум, традиционно сопровождающий саммит: обычно он собирает лидеров стран, экспертов и официальных лиц для обсуждения ключевых вопросов безопасности.