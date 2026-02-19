  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    19 февраля 2026, 05:36 • Новости дня
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки, сообщают СМИ.

    Вооруженные силы еврейского государства переведены в режим повышенной боеготовности из-за вероятной атаки Вашингтона на Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По этой информации, подобные меры предосторожности вызваны ожидаемым нападением Соединенных Штатов на иранские объекты. Предполагается, что в этой операции могут быть задействованы и подразделения израильской армии.

    Участники совещания у израильского премьера Беньямина Нетаньяху пришли к выводу о неизбежности ответных действий Тегерана. Иранская сторона якобы может нанести удар по израильской территории даже при неучастии Иерусалима в американской кампании.

    Ранее в феврале разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    После этого Иран начал масштабные учения по контролю над Ормузским проливом.

    19 февраля 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    19 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет

    Порошенко заявил о невозможности мира на Украине без ввода войск США

    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать стране долгосрочную безопасность после конфликта, сообщает Politico.

    Порошенко заявил, что достижение мира на Украине невозможно без присутствия американских войск на ее территории. По его словам, только размещение солдат США позволит обеспечить реальную безопасность страны после окончания конфликта, передает Politico.

    Порошенко подчеркнул, что Европа должна активнее участвовать в мирных переговорах, ссылаясь на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, и добавил, что для этого требуется поддержка канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что Европа финансирует Украину, но без участия Соединенных Штатов невозможно прийти к мирному соглашению.

    «Роль США важна, но без Европы тоже ничего не получится. Они могут разыгрывать роли хорошего и плохого полицейского», – заявил Порошенко.

    Бывший президент считает, что Дональд Трамп, несмотря на прежние заявления об отказе размещать войска США на Украине, может изменить свою позицию ради исторического наследия. Он рассказал, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента в рамках миссии НАТО или ООН, но тогда Трамп выступал против. Однако позже американский лидер начал рассматривать такую возможность, отметил Порошенко.

    Порошенко полагает, что только присутствие американских военных может гарантировать Украине безопасность, иначе конфликт возобновится.

    Он также рассказал о напряженных отношениях с Владимиром Зеленским и отметил, что нынешний кризис в парламенте вынудит Зеленского создать правительство национального единства. Порошенко добавил, что не требует никаких постов, но считает это необходимым условием для выживания страны.

    Ранее Порошенко заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    18 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме и Тартусе стабилизатором

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей Сирии, присутствие России в Хмеймиме и в Тартусе является фактором стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Лавров указал, что Россия видит, как на юге Сирии израильтяне отстаивают свое право играть чуть ли не «контролирующую роль» и «наводят мосты с друзами», передает ТАСС.

    «У друзов есть свои претензии к центральному правительству, как это было всегда или большую часть существования Сирийской Арабской Республики», – добавил он.

    По его словам, сирийцы заинтересованы в сохранении российского присутствия и поддерживают инициативу по перепрофилированию военных объектов в гуманитарные хабы.

    Лавров отметил, что объекты в Хмеймиме и Тартусе уже не выполняют исключительно военные задачи, и теперь могут использоваться для гражданских целей, в частности для гуманитарных операций. Он подчеркнул, что Сирия является удобным перевалочным пунктом, и Россия готова направлять свою гуманитарную помощь в Африку через эти объекты, а также приглашает другие государства воспользоваться этой инфраструктурой для отправки гуманитарных и гражданских грузов.

    Министр добавил, что Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении единства, территориальной целостности и суверенитета. Он напомнил о регулярных контактах между российскими и сирийскими властями.

    Лавров отметил, что отношения России и Сирии строятся на принципах взаимного уважения и выгоды, а богатое советское наследие до сих пор играет важную роль во взаимодействии двух стран. Он подчеркнул, что эти чувства подтверждаются на встречах с сирийскими коллегами как в России, так и в самой Сирии.

    Лавров также прокомментировал вывод американских войск с северо-востока Сирии, назвав это решение разумным, но предупредил о риске новых угроз. По его словам, после резкого ухода США лагеря с террористами оказались без контроля, что привело к перемещению тысяч задержанных и создало дополнительные риски для региона. Лавров заверил, что Россия при поддержке Совета Безопасности ООН намерена содействовать стабилизации ситуации в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. В феврале в Дамаске прошли переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и властями Сирии.

    19 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    19 февраля 2026, 01:13 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт с российской делегацией, вернувшейся из Женевы после переговоров по Украине, совершил посадку в московском аэропорту Внуково, сообщают информационные агентства.

    «Самолет прибыл после почти семи часов полета», – сказал источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

    Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Внуково около 00.45 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    18 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

    Заседание Российско-Иранской межправкомиссии прошло под председательством главы Минэнерго России Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Цивилев отметил рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев прошлого года. В числе ключевых тем заседания стало сотрудничество в энергетике, особенно в мирном атоме. «Продолжается строительство второго и третьего энергоблока АЭС «Бушер». Также мы прорабатываем строительство еще нескольких блоков большой и малой мощности на территории Ирана. Для этого у нас создана совместная рабочая группа, которая через три месяца должна предоставить на утверждение свои предложения», – заявил Цивилев.

    Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в импорте газа из России, отметив близость к завершению переговоров. Значительное продвижение отмечено в проекте строительства Международного транспортного коридора «Север – Юг», окончательное соглашение по которому планируется подписать 1 апреля в России. Уже сейчас по коридору осуществляется поставка продукции на территорию Ирана.

    Обсуждались также вопросы в сферах образования, сельского хозяйства и космоса. Цивилев сообщил о быстром развитии совместных программ по освоению космоса и выразил соболезнования народу Ирана в связи с недавними трагическими событиями.

    В завершение стороны подписали итоговый протокол заседания, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах аккредитации, технического регулирования, занятости и нефтяной промышленности.

    19 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

    Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

    Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

    Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

    Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

    Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

    Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    18 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    США анонсировали новый раунд переговоров по Украине

    Белый дом заявил о планах по проведению новых переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    После прошедших в Женеве переговоров по украинскому урегулированию последуют новые контакты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Белый дом подтвердил планы на проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, подчеркивая, что после состоявшихся в Женеве переговоров ожидаются дальнейшие контакты.

    «В будущем состоится еще один раунд переговоров», – сообщила Левитт, комментируя перспективы обсуждения украинского вопроса. Она не уточнила ни дату, ни место проведения следующей встречи.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Мединский объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что трехсторонние переговоры в Женеве оставили Украину разочарованной.

    18 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Живов назвал зловещей идею контроля прекращения огня на Украине американцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военблогер Алексей Живов выразил обеспокоенность словами президента Украины Владимира Зеленского о возможном контроле за прекращением огня силами США.

    В своем Telegram-канале Живов задается вопросом, как будет реализована такая инициатива, и отмечает, что перспектива появления американских военных на территории, прилегающей к Белгороду, Курску и Донецку, кажется ему сомнительной.

    Блогер также подчеркивает, что российская сторона не видит признаков готовности Киева пойти на какие-либо уступки. По его мнению, ключевым вопросом остается отсутствие прогресса по возможному выводу украинских войск из Донбасса.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по Украине в Женеве обсуждался вопрос мониторинга прекращения огня с участием США, и по этому направлению «практически достигнута договоренность», передает РБК. Глава киевского режима отметил, что переговоры по военным вопросам были конструктивными, однако пообещал поделиться подробностями после возвращения украинской делегации.

    В среду в Женеве состоялся второй день переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также анонсировал очередную встречу по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 22:13 • Новости дня
    Российский корвет «Стойкий» и ВМС Ирана провели маневры в Оманском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Российский корвет «Стойкий» и ВМС Ирана провели маневры в Оманском заливе, синхронизируя действия для обеспечения безопасности гражданских судов, сообщило Министерство обороны России.

    Российские и иранские военные моряки синхронизировали действия для защиты гражданского судоходства, сообщает Минобороны в Max.

    Маневры прошли в акватории Оманского залива, где экипажи отработали совместные задачи по обеспечению безопасного прохода судов.

    В ходе визита в порт Бендер-Аббас российский корвет пополнил запасы топлива, воды и продовольствия. Экипаж также принял участие в совместных протокольных мероприятиях с иранскими коллегами.

    Ранее Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве.

