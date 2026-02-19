Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

Tекст: Мария Иванова

Около 5% скорбящих страдают от длительного расстройства горя, которое отличается от обычной депрессии, пишет New Scientist.

Анализ мозговой активности подтвердил, что это состояние является самостоятельным заболеванием, а не просто затянувшейся реакцией на утрату.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сравнили реакции пациентов с различными диагнозами. У людей с этим расстройством зафиксировали повышенную активность в центрах вознаграждения при упоминании ушедших близких.

Ричард Брайант заявил: «В случае с этим расстройством система вознаграждения мозга "зацикливается" на умершем и не находит удовлетворения в чем-либо другом». Это вызывает у человека непреодолимую тоску и мешает адаптации.

Понимание нейробиологических механизмов позволит врачам точнее подбирать лечение и избегать диагностических ошибок. Обычные антидепрессанты часто неэффективны при этом недуге, поэтому пациентам требуется специализированная психотерапия.

