Собянин сообщил о задействовании всех городских служб из-за снегопада в Москве

Собянин: Все городские службы задействовали в ликвидации последствий снегопада

Tекст: Дарья Григоренко

Собянин в мессенджере Max отметил, что нынешняя зима бьет все рекорды по количеству осадков. По его словам, «снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много.

Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день». Глава города отметил, что ситуация остается крайне сложной.

Он также поблагодарил сотрудников коммунальных и инженерных служб за их круглосуточную работу на улицах и во дворах столицы. Мэр выразил уверенность, что при слаженной работе город справится с последствиями стихии.

Ранее синоптики сообщили, что активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.

В четверг департамент транспорта Москвы сообщил, что загруженность дорог в столице может достичь максимальных значений на фоне непогоды и перекрытий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада.