Связист спецназа «Ахмат» рассказал, как члены его семьи погибли на СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащий служит в спецназе «Ахмат» с 2024 года выполняет обязанности связиста, об этом он рассказал в беседе с RT.

В зоне СВО он потерял сразу трех близких родственников: отца, дядю и старшего брата.

Он отметил, что поначалу считал работу связиста неопасной и даже шутил по этому поводу, но затем он пережил атаки с применением дронов и кассетных боеприпасов.

Собеседник счел ранения, полученные в зоне СВО, расплатой за свое хулиганство на гражданке. За время службы он сумел наладить отношения с родственниками и женился.

В июле 2025 года военнослужащий в зоне СВО спас своего собственного сына, также проходящего службу в зоне спецоперации. Его сын подорвался на мине, и отец пронес его пять километров.