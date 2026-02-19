Глава «Норникеля» Потанин подал в суд на бывшую жену

Глава «Норникеля» Потанин подал иск к бывшей жене Наталье

Tекст: Мария Иванова

Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы президент «Норильского никеля» Владимир Потанин подал 18 февраля, что отражено в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС.

При этом в открытых материалах суда не раскрывается, какие именно требования заявлены к его бывшей супруге Наталье Потаниной.

Агентство направило запрос в компанию «Интеррос» с просьбой разъяснить ситуацию вокруг иска.

Между тем Reuters отмечает, что бывшая жена российского миллиардера добилась права на пересмотр дела о разделе активов. Это решение позволяет продолжить один из самых дорогостоящих бракоразводных процессов в мировой истории. Речь идет о претензиях на многомиллиардное состояние.

Наталия Потанина требует 50% пакета акций бывшего мужа в «Норникеле» и половину дивидендов, выплаченных с 2014 года. По данным биржи, бизнесмен владеет 37% акций гиганта, которые оцениваются почти в 9 млрд долларов. Также истица претендует на элитную недвижимость стоимостью около 150 млн долларов.

Изначально Высокий суд Лондона отклонил иск в 2019 году, отметив, что в случае его принятия «фактически не будет предела бракоразводному туризму». Однако теперь судьи посчитали, что Потанина в значительной степени разорвала связи с Россией. В постановлении отмечается существенная разница между суммой, полученной ею при разводе в РФ, и возможной компенсацией в Британии.

Известно, что Владимир и Наталья Потанины состояли в браке с 1983 по 2014 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Лондона разрешил бывшей супруге бизнесмена требовать долю в акциях «Норникеля». Ранее Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требование «Русала» к Владимиру Потанину о раскрытии документов по управлению активами.