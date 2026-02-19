  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    19 февраля 2026, 11:09 • Новости дня

    В Канаде школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, если они приходятся на начало оставшихся игр национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии.

    Как цитирует Форда телеканал CTV, чтобы все «могли проникнуться духом Игр», он поручил дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры олимпийских хоккейных сборных Канады, которые приходятся на учебные часы», передает ТАСС.

    Разница между Миланом и провинцией Онтарио, составляет 6 часов. 19 февраля женская сборная Канады по хоккею сыграет в финале с американками. Мужская сборная сыграет получинал с финнами 20 февраля.

    Ранее Канада в овертайме обыграла Чехию в четвертьфинале Олимпиады.

    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Комментарии (19)
    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    Комментарии (21)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    @ Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    ISU восхитился выступлением Петросян в короткой программе на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.

    На официальной странице ISU в соцсети X был опубликован видеофрагмент проката Петросян, вдохновленного творчеством Майкла Джексона, с подписью: «Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», передает РИА «Новости».

    Петросян, которой 18 лет, уже трижды становилась чемпионкой России и трижды побеждала в Финале Гран-при России. До осени 2025 года она не имела возможности выступать на взрослых международных турнирах из-за отстранения российских спортсменов.

    В сентябре 2025 года, после отборочного турнира, спортсменка получила право представлять Россию на Олимпийских играх в Италии.

    Аделия Петросян вышла на лед для показа короткой программы под вторым стартовым номером, чисто исполнила прокат. Судьи оценили ее выступление в 72,89 балла.

    Накануне российская фигуристка Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Петросян безошибочно исполнила короткую программу на Олимпиаде

    Аделия Петросян получила 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская спортсменка Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.

    Российская фигуристка Аделия Петросян без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Она чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление Петросян получила 72,89 балла, выйдя на лед под вторым номером.

    После проката болельщики на арене в Милане скандировали «молодец», поддерживая российскую спортсменку, передает ТАСС. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник отметил: «Нормально прокатала. Может, чуть осторожно, но нормально, все элементы сделала. Судя по тому, что сказали комментаторы, которые видят оценки, все на четвертый уровень. Свою задачу с этим контентом она выполнила вполне. Другой вопрос: сколько будут ставить другим. У нее компоненты в среднем восемь с очень маленьким хвостиком. Теперь смотрим, что будет дальше».

    Всего в короткой программе во вторник в Милане выступят 29 фигуристок. Произвольную программу участницы представят 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении. В качестве тренера Петросян на Олимпиаде в Италии выступает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.


    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танцевальная пара фигуристов из Японии Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии и превзошли прежних рекордсменов из России.

    Японские фигуристы Миура и Кихара, которые заняли пятое место после короткой программы, после произвольного проката в понедельник, 16 февраля, набрали 158,13 балла, а суммарно дуэт заработал 231,24 очка, передает РИА «Новости».

    Своим достижением Миура и Кихара побили мировой рекорд, ранее принадлежавший российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, который они установили на чемпионате Европы в 2022 года, набрав 157,46 балла.

    Японский дуэт два раза завоевывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они – двукратные чемпионе мира и двукратные серебряные призеры мировых первенств.

    Российских танцоров на льду на Олимпиаду в Италии нет, их не допустили. В Олимпиаде 2026 года участвуют одиночники: Петр Гуменник и Аделия Петросян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады.



    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Горнолыжница из Мексики Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола вошли в историю Игр в Италии как уникальный семейный дуэт.

    Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».

    Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.

    Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.

    Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.

    Ранее участницы Олимпиады в Милане, включая нескольких немок и чешку, почувствовали недомогание после употребления бургеров. Им пришлось пропустить часть соревнований.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.

    В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.

    В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Роднина: Парный турнир на ОИ без россиян – грустное зрелище

    Роднина: Парный турнир на Олимпиаде без россиян – грустное зрелище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла соревнования пар на Олимпиаде в Италии унылыми без участия российских фигуристов.

    Соревнования по парному фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии вызвали у трехкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Ирины Родниной чувство грусти из-за отсутствия российских спортсменов. В интервью ТАСС Роднина отметила, что несмотря на попытки исключить россиян, «там русский дух, там Русью пахнет», ведь тренеры и многие участники так или иначе связаны с Россией.

    Она подчеркнула, что раньше костяк соревнований традиционно составляли пары из России, а также из Канады, Италии и Франции.

    Роднина отдельно выделила выступление грузинской пары Метелкиной и Берулавы. По ее словам, пара хорошо каталась, но в последнюю минуту произвольной программы Берулава выглядел так, будто много времени провел на корабле: «в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля». Она добавила, что пара молода и показала сложные элементы, однако стабильности в конце проката не хватило.

    Оценивая другие дуэты, Роднина отметила венгерскую пару за чистоту исполнения, но добавила, что скорость их вращения была настолько низкой, что «можно было посчитать, сколько у них зубов». По поводу американских фигуристов она предпочла промолчать и вновь подчеркнула, что отсутствие российских пар стало для нее главной темой турнира.

    Анастасии Метелкиной 20 лет, Луке Берулаве – 23. Пара тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева и уже завоевала золото чемпионата Европы в 2026 году, а также серебро и бронзу в 2024 и 2025 годах. Метелкина родом из Владимира, а Берулава – из Москвы. С 2020 года спортсмены защищают цвета сборной Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую для Грузии серебряную медаль на зимней Олимпиаде.

    А японская пара Рику Миура и Рюити Кихара установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе, превзойдя бывших рекордсменов из России.

    Ранее Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпиады–2026 в Италии.


    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

    Тутберидзе заявлена тренером российской фигуристки Петросян на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

    Этери Тутберидзе официально заявлена тренером фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде, передает РИА «Новости».

    На сайте Олимпиады в Италии также указаны имена Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в числе наставников спортсменки.

    В женском одиночном катании Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, а с произвольной – 19 февраля. В стартовом протоколе короткой программы фигуристка выйдет на лед второй по счету.

    Аделии Петросян сейчас 18 лет, и она уже трижды становилась чемпионкой России.

    Ранее сообщалось, что якобы Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил кандидатуру Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе на Олимпийские игры из-за скандала с допингом у Валиевой.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 02:20 • Новости дня
    Фигуристка Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

    Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции, получив 72,89 балла за чистое исполнение элементов.

    Восемнадцатилетняя одиночница Аделия Петросян, представляющая одиночниц России в фигурном катании на Олимпиаде, трижды выигрывала чемпионат страны и финал Гран-при РФ.

    Во вторник, 17 февраля, на прокате короткой программы Петросян показала двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа без ошибок, передает ТАСС.

    Лидирует у фигуристок-одиночниц Ами Накаи из Японии с 78,71 балла, на втором месте ее соотечественница Каори Сакамото с 77,23 балла, третью строчку занимает Алиса Лью из США с 76,59 балла, четвертое – у японки Монэ Тиба с 74 балла.

    Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла. На первой тренировке Олимпиады Петросян выполнила  четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    В Милане запретили плакаты на русском в поддержку Петросян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед прокатом российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде сотрудники ледовой арены попросили убрать плакаты и баннеры с надписями на русском языке.

    Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян на ледовой арене в Милане попросили не использовать плакаты и баннеры с надписями на русском языке. По словам очевидцев, одна из болельщиц рассказала: «Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», передает РИА «Новости».

    По их словам, по рядам на трибуне ходил волонтер, который внимательно искал поклонников с российским флагом и следил за порядком. Одна из болельщиц отметила, что работник арены ходил между рядами и сообщал по рации о найденных флагах, что отвлекало от просмотра проката.

    Наблюдение за болельщиками усилили именно во время выступления российской фигуристки, что вызвало недовольство у собравшихся поддержать спортсменку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции с результатом 72,89 балла. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение ее выступлением. Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой на этапе Кубка мира

    Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой в шведском этапе Кубка мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева сразу после зимних Игр выступят на международных соревнованиях в Швеции, заявил тренер Егор Сорин.

    Непряева и Коростелев после Олимпийских игр останутся в Европе, они выступят на этапе Кубка мира в Швеции, сообщил Сорин в беседе с Матч ТВ.

    Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Норвежец Клебо стал первым десятикратным чемпионом зимних ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, выигравшим десять золотых медалей на зимних Олимпиадах, после победы в командном спринте вместе с Эйнаром Хедегартом.

    Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым в истории спортсменом, которому удалось завоевать десять золотых медалей на зимних Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

    В среду Клебо и его партнер Эйнар Хедегарт одержали победу в командном спринте, что позволило Клебо установить абсолютный рекорд по числу олимпийских золотых наград среди участников зимних Игр.

    До этого рекорд принадлежал трем норвежцам: биатлонисту Уле-Эйнару Бьёрндалену, а также лыжникам Бьорну Дели и Марит Бьёрген. Каждый из них выигрывал по восемь золотых олимпийских медалей.

    Если брать в расчет и летние Олимпиады, то только один спортсмен смог получить десять или более золотых медалей. Это американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился олимпийским чемпионом.

    По девять золотых медалей выигрывали советская гимнастка Лариса Латынина, финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, а также американские пловцы Кэти Ледеки, Марк Спитц и Калеб Дрессел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

    Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме и впервые в истории выиграл все старты одного турнира. Также спортсмен повторил рекорд российской лыжницы Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 11:16 • Новости дня
    Рожков сообщил о получении россиянами шести приглашений на Паралимпиаду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

    Шесть российских спортсменов получили двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года, передает ТАСС. Среди них – трехкратный чемпион Паралимпиады Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, которые выступят в горнолыжном спорте. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде – Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков пояснил, что распределение основных квот было завершено еще весной прошлого года. «Сейчас на свободные места, связанные с неподтверждением участия ряда атлетов, между национальными паралимпийскими комитетами, подавшими дополнительные заявки, распределено относительно небольшое количество квот», – отметил Рожков. При этом, по его словам, российские спортсмены не смогли полноценно участвовать в квалификации из-за дискриминационного отстранения и неоднократные обращения ПКР о выделении дополнительных мест не были удовлетворены.

    В биатлоне Россия пока не допущена до международных стартов, а в следж-хоккее и керлинге на колясках двусторонних приглашений страна также не получила. ПКР ранее направил список из 16 кандидатов на получение приглашений, определенный тренерскими советами и утвержденный исполкомом ПКР и профильными федерациями.

    Двусторонние приглашения от Международного паралимпийского комитета отличаются индивидуальным подходом и выдаются по специальным соглашениям между МПК и национальными комитетами, что позволяет допустить к участию спортсменов, которые не прошли стандартную квалификацию из-за ограничений. Такие приглашения применяются в исключительных случаях, тогда как обычные квоты распределяются на основании результатов и рейтингов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет согласовал экипировку российской делегации на зимнюю Паралимпиаду 2026 года.

    МПК разрешил атлетам с России выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Паралимпиец Роман Гнездилов установил два мировых рекорда в толкании ядра.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа причина обрушения крыши завода в Липецкой области
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    Депутаты Госдумы поспорили из-за обидного прозвища
    «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем»