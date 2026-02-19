Coca-Cola обвинили в сексизме по отношению к мужчинам

Tекст: Мария Иванова

Комиссия по равным возможностям трудоустройства инициировала судебное разбирательство, сообщает Axios.

Регулятор заявляет, что компания Coca-Cola Beverages Northeast нарушила федеральное законодательство, устроив в сентябре 2024 года двухдневный выезд в Коннектикут только для женщин.

«Coca-Cola Northeast в частном порядке пригласила сотрудниц, а затем освободила посетивших мероприятие женщин от их обычных трудовых обязанностей», – говорится в заявлении ведомства. Участницам поездки выплатили обычную зарплату, не требуя от них использования отгулов или дней отпуска. Мужчин на встречу не позвали.

Исполняющая обязанности главного юрисконсульта комиссии Кэтрин Эшбах заявила, что ведомство намерено добиваться справедливости через суд. Это первый иск, касающийся разнообразия на рабочем месте, поданный агентством во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная комиссия по равным возможностям трудоустройства США потребовала от Nike данные о кадровой политике из-за подозрений в дискриминации белых сотрудников.

Корпорация Disney в прошлом году впервые за семь лет убрала раздел о разнообразии и инклюзивности из своего ежегодного финансового отчета.

Компания Google отказалась от продолжения политики DEI при найме новых сотрудников.