Tекст: Дмитрий Зубарев

Партия Polska 2050, входящая в правящую коалицию Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском, оказалась на грани раскола после январских внутрипартийных выборов, сообщает Politico.

В среду 15 депутатов покинули ряды партии на фоне острой борьбы за лидерство и обвинений в подавлении внутренней критики новым лидером – Катажиной Пелчиньской-Налеч. Отколовшиеся парламентарии во главе с министром климата и окружающей среды Паулиной Хенник-Клоской создали собственную парламентскую группу под названием Centrum.

Хенник-Клоска заявила, что новое объединение даст им возможность «вернуть пространство для работы и выполнения обещаний кампании 2023 года», подчеркнув отсутствие диалога и партнерства в Polska 2050. Партия Polska 2050 уже несколько месяцев показывает в опросах лишь 2–3% поддержки, что ниже проходного барьера в 5%.

При этом Дональд Туск заверил, что «фракции остаются лояльны правительству», и отметил: «Мы переживали и преодолевали гораздо большие потрясения за последний год. Мы выдержали удары на глобальном, европейском и польском политическом поле и вышли из них в отличном состоянии». Внутренняя борьба также затронула представительство Polska 2050 в Сенате и Европейском парламенте, где в начале недели партию покинул депутат Михал Кобоско.

По мнению бывшего лидера партии Шимона Холувни, раскол вызван тем, что выбывшие депутаты «ненавидят» нового руководителя партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сбор данных для возможного иска к России о выплате репараций.

Депутат Калашников заявил, что Россия не собирается вести переговоры с Польшей по вопросу репараций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Варшавы шуткой о «неоплаченных счетах Марины Мнишек».