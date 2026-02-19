Ученые раскрыли смертельную опасность послеродовой депрессии у мужчин

Исследования показали распространенность послеродовой депрессии у отцов

Tекст: Мария Иванова

Послеродовая депрессия затрагивает около 8,4% отцов по сравнению с 13% матерей, передает New Scientist.

При этом последствия для мужчин могут быть гораздо серьезнее. Исследование Университета Суонси показало, что уровень серьезных последствий среди отцов с новорожденными в семь раз превышает аналогичный показатель у матерей.

Диагностику осложняет тот факт, что стандартные тесты ориентированы на женские симптомы, такие как плаксивость. Мужчины проявляют депрессию иначе: через раздражительность, замкнутость или «бегство» в работу и спорт. Исследователи отмечают, что традиционные методы скрининга часто пропускают эти тревожные сигналы у отцов.

Персональный тренер Мэт Льюис-Картер поделился своим опытом борьбы с расстройством. «Я помню... нежелание находиться здесь», – признался он, вспоминая, как часами бегал, чтобы сбежать из дома в первый год жизни дочери.

Эксперты указывают, что гормональные изменения, в частности низкий уровень тестостерона, могут способствовать развитию состояния. Кроме того, огромную роль играет психическое состояние партнера. Если мать страдает от депрессии, риск возникновения аналогичного расстройства у отца возрастает на 81%.

