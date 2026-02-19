США разработали портал для просмотра заблокированного в других странах контента

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters, ключевая задача проекта – противодействие цензуре, заявили в Госдепе. Планируется, что сайт будет размещён по адресу freedom.gov и получит встроенную функцию VPN для маскировки трафика пользователей, пишет «Коммерсантъ».

Разработкой портала руководит заместитель главы Госдепа Сара Роджерс. Изначально презентовать проект хотели на Мюнхенской конференции по безопасности, но запуск был отложен без объяснения причин. Федеральный реестр get.gov сообщает, что домен freedom.gov зарегистрирован 12 января 2026 года, однако на момент 18 февраля сайт оставался пустым.

В Госдепе уточнили, что не существует отдельной программы по обходу цензуры, специально ориентированной на Европу. В ведомстве подчеркнули, что «цифровая свобода» – один из приоритетов американской внешней политики, который включает развитие технологий для обеспечения приватности и обхода блокировок.

Отмечается, представители США регулярно критикуют политику Евросоюза, обвиняя в «подавлении правых политиков» в ряде стран, в том числе в Румынии, Германии и Франции. В Белом доме также считают, что такие законы, как Закон ЕС о цифровых услугах и британский закон о безопасности в интернете, ограничивают свободу слова.

Ранее Sky сообщал, что конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензур.

В декабре ЕК начала расследование по подозрению в нарушении Google антимонопольных правил ЕС из-за использования контента издателей и авторов для искусственного интеллекта.