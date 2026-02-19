Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок за мятеж

Tекст: Мария Иванова

Судебная инстанция в Сеуле вынесла вердикт бывшему лидеру страны Юн Сок Ёлю, обвинявшемуся в руководстве мятежом, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства стало введение чрезвычайного военного положения в конце 2024 года.

«Подсудимый... приговаривается к пожизненному заключению», – постановил суд в ходе заседания.

Следствие установило, что политик вступил в сговор с министром обороны для подрыва конституционного строя. Ранее сторона обвинения запрашивала для экс-президента высшую меру наказания – смертную казнь, однако суд ограничился пожизненным сроком.

Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря 2024 года, после чего силовики заблокировали здание Национального собрания. По версии следователей, он также отдал приказ об аресте спикера парламента и лидеров партий.

Депутатам удалось прорваться через оцепление и проголосовать за отмену особого режима спустя несколько часов. Впоследствии парламент утвердил импичмент главе государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего главы государства 10 лет тюрьмы по обвинениям в злоупотреблениях.

Конституционный суд страны ранее утвердил импичмент президента и окончательно отстранил его от должности.

Объединенная следственная группа обратилась в суд с заявлением на арест политика после его неявки на допрос по делу о мятеже.