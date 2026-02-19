  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    19 февраля 2026, 10:07 • Новости дня

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    19 февраля 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    17 февраля 2026, 05:25 • Новости дня
    Суд в Москве приговорил американца за контрабанду деталей оружия к четырем годам

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданин США Роберт Мао приговорен к четырем годам колонии общего режима за попытку нелегально вывезти из России запчасти для оружия, сказано в материалах суда.

    Вступил в силу приговор американцу, который пытался вывезти в США через Турцию запчасти для автомата Калашникова и карабина «Сайга». Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении ТАСС. Суд назначил жителю Калифорнии наказание в виде четырех лет лишения свободы.

    «Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение на территории РФ основных частей огнестрельного оружия), и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре  года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – следует из приговора суда.

    Решение первой инстанции было оставлено без изменения апелляционным судом. Защита Роберта Мао не смогла обжаловать приговор в кассационном порядке, после чего он вступил в законную силу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла канал контрабанды двигателей двойного назначения в Ярославле. СК вернул государству 5,5 млрд рублей по делу «крабового короля» Кана. Газовщик из Белгорода получил 21 год за госизмену.


    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    17 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.

    Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йо заявил, что Вашингтон видит в таких переговорах способ предотвратить гонку вооружений, передает РИА «Новости».

    «Президент предлагает возможность предотвратить гонку вооружений путем участия в переговорах по стратегической стабильности – многосторонних или иных – по мере приближения обзорной конференции ДНЯО в апреле», – сказал Йо во время выступления на площадке Института Хадсона.

    Он выразил надежду, что Китай примет предложение США. По словам Йо, тема стратегической стабильности станет одной из ключевых на предстоящей международной конференции по вопросам нераспространения.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и Китая.

    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности.

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая.

    18 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Зеленский пожаловался порталу Axios на возросшее давление Трампа на Украину

    Зеленский пожаловался Axios на давление Трампа на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, как американский лидер Дональд Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из восточного Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

    Зеленский рассказал, как американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия с переговорной командой Украины перед началом переговоров.

    Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его народ сочтет «неудачной историей».

    «Зеленский заявил, что «несправедливо», что президент Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира», – отмечается в статье.

    Он указал на то, что хотя Трампу легче оказать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, путь к созданию прочного мира не в том, чтобы «дать победу» президенту России Владимиру Путину.

    Трамп дважды за последние дни заявлял, что именно Зеленскому предстоит идти на уступки.

    «Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – сказал Зеленский Axios.

    Он подтвердил, что лучший способ добиться прорыва на местах – это личная встреча с Путиным, добавив, что поручил своей команде поднять вопрос о возможности будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

    По данным портала, американские посредники предложили украинской стороне вывести войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

    Зеленский же готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

    Он добавил, что во время второго раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и представить подробную позицию по территориальному вопросу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве, которые длились более четырех часов. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. NYT сообщила, что Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры. Также на Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве.


    18 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Британские военные пожаловались на условия Крайнего Севера

    Глава ВВС Британии Смит пожаловался на трудности военных из-за холода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Британии могут столкнуться с нехваткой экипировки и сложностями эксплуатации техники на Крайнем Севере, сообщил их командующий Харри Смит.

    Глава военно-воздушных сил Британии Харви Смит в беседе с The Times рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные при работе на Крайнем Севере, на фоне планов Лондона увеличить военное присутствие в этом регионе, передает РИА «Новости».

    По его словам, британские ВВС отлично приспособились к операциям в жарком климате, однако не готовы столь же эффективно действовать при сильных морозах.

    «Крайний Север находится в центре нашего внимания, потому что это действительно сложный район для операций… Но я не уверен на 100%, что мы смогли бы сделать это при минус 30 градусах», – признал Харви Смит .

    Издание отмечает, что британским военным не хватает теплой одежды и специального оборудования для работы в условиях постоянного холода и полярной ночи. Кроме того, низкие температуры могут серьезно осложнить эксплуатацию боевых самолетов, в том числе из-за проблем с замерзанием смазочных материалов и ледяными наростами на технике.

    В самой Королевских ВВС также подтвердили, что испытывают нехватку подходящих материалов и оснащения, которые можно было бы быстро предоставить личному составу. По оценке британских военных, отсутствие необходимого снаряжения в условиях Крайнего Севера может негативно сказаться на выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике одним из приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее солдаты НАТО пожаловались на сложности при эксплуатации оружия в условиях сильных арктических морозов во время учений в северной Лапландии.

    В то же время, усиление военного присутствия НАТО в Арктике, по мнению посольства России в Дании, может изменить ситуацию в регионе.


    17 февраля 2026, 05:51 • Новости дня
    Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном загрязнении главной водной артерии округа Колумбия из-за аварии в канализационной системе соседнего штата Мэриленд.

    Глава Белого дома написал в соцсетях о критической ситуации в столичном регионе, передает РИА «Новости».

    «В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», – подчеркнул политик.

    Вину за случившееся президент возложил на губернатора граничащего с округом Колумбия штата Мэриленд. По мнению Трампа, местные чиновники продемонстрировали полную неспособность адекватно справиться с последствиями прорыва канализации. Он поручил федеральным ведомствам взять на себя координацию действий по устранению аварии.

    Разлив нечистот начался около месяца назад и стал одним из крупнейших в истории страны. Изначально сообщалось о попадании в реку более 900 тыс. тонн сточных вод. При этом местные власти уверяют, что инцидент не повлиял на качество питьевой воды.

    Ранее Трамп заявлял о планах возвести триумфальную арку высотой 76 метров на берегу реки Потомак.

    18 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Япония решила инвестировать 36 млрд долларов в проекты США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Япония планирует инвестировать до 36 млрд долларов в проекты по добыче нефти, газа и критически важных минералов в США – это первая часть от общего обязательства в 550 млрд долларов, взятого в рамках торгового соглашения с американским лидером Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, ключевые вложения включают строительство газовой электростанции в Огайо, терминала по экспорту нефти в Мексиканском заливе и завода синтетических промышленных алмазов в Джорджии.

    Трамп написал в соцсетях: «Наше ОГРОМНОЕ торговое соглашение с Японией только что стартовало! Масштаб таких проектов невозможен без одного очень важного слова – ПОШЛИНЫ». Японский премьер-министр Санаэ Такаити добавила, что эти проекты нацелены на формирование устойчивых цепочек поставок и «полностью соответствуют основной цели: развитие взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение экономической безопасности и стимулирование роста».

    Самая крупная инвестиция – электростанция на природном газе мощностью 9,2 ГВт в Огайо, которой будет заниматься подразделение SB Energy корпорации SoftBank Group. Объект при полной мощности сопоставим с работой девяти атомных реакторов и сможет обеспечивать энергией около 7,4 млн домов на крупнейшей американской электросети PJM. Toshiba и Hitachi также проявили интерес к участию в проекте.

    Второй по значимости проект – глубоководный терминал по экспорту сырой нефти в Техасе (GulfLink), где Япония вложит 2,1 млрд долларов. Ожидается, что терминал может обеспечить до 30 млрд долларов ежегодного экспорта нефти из США. Кроме того, Япония направит 600 млн долларов в производство синтетических промышленных алмазов высокопрочного типа, необходимых, в частности, для полупроводниковой и автомобильной промышленности.

    В финансировании ключевые роли сыграют Japan Bank for International Cooperation и Nippon Export and Investment Insurance. Как сообщил министр торговли Японии Рёсе Акадзава, основная доля средств будет предоставляться в виде займов и гарантий. Первая встреча по отбору проектов прошла в декабре, а окончательное решение по инвестициям принимает президент США на основании рекомендаций инвестиционного комитета.

    Соглашение предусматривает, что в случае отказа Японии финансировать выбранный проект США могут повысить пошлины или вернуть часть доходов, полученных от инвестиций. Сейчас пошлины на японские товары установлены на уровне 15%, особо важной отраслью для Японии остаётся автомобилестроение.

    Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что японские власти одновременно говорят о желании заключить мирный договор с Россией и намерении ужесточать санкции, такая позиция вызывает лишь отторжение.

    19 февраля 2026, 02:23 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе экологической катастрофы из-за прорыва канализации

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Прорыв канализации грозит катастрофой в США

    Tекст: Антон Антонов

    Прорыв канализационной трубы в штате Мэриленд, который расположен вокруг Вашингтона, грозит экологической катастрофой, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. От места происшествия до Белого дома всего 15 км.

    Левитт заявила, что федеральные власти и президент США Дональд Трамп готовы помочь в преодолении последствий аварии, однако для этого требуется официальный запрос от местных властей, передает РИА «Новости».

    «Давайте надеться и молиться, что губернатор [Уэс Мур] поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», – сказала Левитт.

    Она отметила, что местная инфраструктура слишком долго оставалась без внимания региональных властей, была «забыта губернатором» и остро нуждается в ремонте.

    По словам Левитт, специалисты давно предупреждали о возможных поломках, однако никаких улучшений за последние годы не было. «Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа», – подчеркнула она.

    Прорыв канализационной трубы произошел в округе Монтгомери 19 января. В результате аварии более 900 тыс. тонн сточных вод попали в Потомак. Очистительные работы продолжаются уже месяц – место огорожено, установлены предупреждающие знаки, сохраняется неприятный запах.

    17 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    При стрельбе на школьном хоккейном матче в США погибли два человека

    Tекст: Катерина Туманова

    На хоккейном матче среди юношей в средней школе в Паутакете, штат Род-Айленд, два человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы, сообщила полиция.

    Начальник полиции Паутакета Тина Гонсалвес заявила, что подозреваемый в стрельбе мертв. Вероятнее всего, он покончил с собой с помощью огнестрельного оружия. По всей видимости, это был «целенаправленный» инцидент, связанный с семейным конфликтом, сообщил телеканал CBS News.

    Мэр Паутакета Дональд Гребиен назвал стрельбу на арене имени Денниса М. Линча «ужасной трагедией».

    «То, что должно было стать радостным событием, когда десятки семей, студентов и друзей собрались, чтобы отметить «Вечер выпускников» хоккейной команды BVS (Blackstone Valley Schools) во время матча между школьной командой и командой Ковентри-Джонстон, вместо этого всё было отмечено насилием и страхом», –  говорится в заявлении мэра.

    Гребиен сказал, что город сотрудничает с правоохранительными органами и офисом генерального прокурора в рамках продолжающегося расследования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в канадской школе 18-летний трансгендер устроил стрельбу. Директор школы при нападении в Таиланде закрыла собой учеников. Во Флориде 51-летний мужчина убил шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины.

    17 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Трамп пообещал скоро решить вопрос поставок оружия Тайваню

    Bloomberg: Трамп пообещал скоро решить вопрос поставок оружия Тайваню

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором принятии решения относительно будущих поставок вооружений Тайваню после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает будущие поставки вооружений Тайваню с председателем КНР Си Цзиньпином и пообещал вскоре принять решение по этому вопросу, передает Bloomberg.

    Трамп в беседе с журналистами вечером в понедельник отметил: «Я говорю с ним об этом. У нас был хороший разговор, и мы примем решение довольно скоро» – заявил президент, находясь на борту Air Force One.

    Военная поддержка США Тайваню стала одной из ключевых точек напряженности между Вашингтоном и Пекином накануне встречи лидеров двух стран, назначенной на апрель в Китае.

    В последние годы Китай усилил политическое и военное давление на Тайвань, подчеркивая, что считает остров частью своей территории. Ранее в феврале стороны уже провели телефонные переговоры, которые Трамп назвал «отличными», однако китайская сторона призвала США «проявлять осмотрительность» в вопросе поставок оружия Тайваню.

    По данным Financial Times, в начале месяца США начали готовить новый пакет вооружений для Тайваня, что вызвало обеспокоенность у китайских властей. Этот контракт станет дополнением к соглашению на 11 млрд долларов, заключенному в декабре. Кроме того, на прошлой неделе США и Тайвань подписали торговое соглашение, предусматривающее снижение тарифов и расширение доступа на рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский авианосец «Фуцзянь» прошел через Тайваньский пролив.

    Авианосец «Ляонин» из состава ВМС Китая прошел вблизи Тайваня.

    Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая вскоре представят четвертый авианосец, разработка которого успешно продвигается.

    17 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    SpaceX и xAI собрались на конкурс Пентагона по разработке автономных дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Компании SpaceX Илона Маска и xAI соревнуются в конкурсе Пентагона на разработку технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, цель конкурса – разработать передовую технологию роевого управления, способную преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции и управлять несколькими дронами одновременно.

    Компания SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Выход двух компаний Маска, о слиянии которых он объявил в начале февраля, на новый рубеж в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта знаменует собой новый и потенциально спорный шаг для Маска.

    Хотя SpaceX является хорошо зарекомендовавшим себя оборонным подрядчиком, и Маск полон энтузиазма в отношении развития ИИ, он также входит в число тех, кто ранее выступал против создания «новых инструментов для убийства людей».

    По словам источников, из-за деликатности темы, компании Маска входят в число немногих, отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в 100 млн долларов, стартовавшем в январе. Об участии SpaceX и xAI ранее не сообщалось.

    В конкурсе Пентагона предусмотрено в пять этапов, начиная с создания программного обеспечения и заканчивая реальными испытаниями. В январском объявлении о конкурсе представитель Минобороны указал, что беспилотники будут использоваться в наступательных целях, так что взаимодействие человека и машины «будет напрямую влиять на смертоносность и эффективность этих систем».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов. Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА. Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

