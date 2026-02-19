NYT: США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

США перебросили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев на Ближний Восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

В статье отмечается, что переброска техники осуществлена Центральным командованием США для возможного сдерживания эскалации в регионе.

В состав авианосных группировок вошли эсминцы, крейсеры и подводные лодки. Один из авианосцев, Gerald R. Ford, вместе с эскортом может уже в ближайшие дни присоединиться к морской группировке у берегов Израиля. Ожидается, что корабли будут использоваться для защиты Тель-Авива и других городов.

Военный чиновник заявил изданию: «Теперь США способны защититься от возможного ответа Ирана в краткосрочной перспективе». При этом представители национальной безопасности предупредили президента Дональда Трампа, что гарантии успеха в случае столкновения с Ираном отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей.

Американский авианосец «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о «нехороших последствиях» новых ударов по Ирану.