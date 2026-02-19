В Москве открыли наследственное дело после смерти адвоката Генриха Падвы

Документы о возбуждении наследственного дела после смерти адвоката Генриха Падвы оказались в распоряжении РИА «Новости».
В материалах говорится: «Падва Генрих Павлович… Наследственное дело открыто». Уточняется, что дело ведет нотариус в Москве, юрист скончался 9 февраля на 95-м году жизни.
Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года, окончил Московский юридический институт в 1953-м. Карьеру он начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии. С 1985 года он входил в ее президиум и возглавлял НИИ адвокатуры при московских коллегиях адвокатов.
В 1989 году Падва занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР, позднее стал вице-президентом Международного союза адвокатов. Он – заслуженный юрист России, кавалер Золотой медали имени Федора Плевако и Знака «Общественное Признание». По его инициативе в России был введен мораторий на смертную казнь.
Адвокат защищал общественных деятелей, политиков и крупных предпринимателей. Среди его доверителей были бывший председатель Верховного Совета СССР Александр Лукьянов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и актер Владислав Галкин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга адвоката Оксана Мамонтова сообщила о смерти мужа в результате инсульта.
Церемония прощания с известным юристом прошла 12 февраля.
Член СПЧ Александр Брод отметил большой вклад Падвы в развитие профессионального сообщества.