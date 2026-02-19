Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки

Эксперт Муртазин: Цены на бюджетную электронику удвоятся

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава тайваньской корпорации Phison Electronics, выпускающей контроллеры и микросхемы для модулей ОЗУ и SSD-накопителей, Чиен Ченг Пан в интервью на шоу ChenTalkShow предупредил, что с рынка могут исчезнуть почти все бюджетные продукты из-за тотальной нехватки ОЗУ и SSD, передает «VideoCardz». Он объяснил это тем, что небольшие производители электроники начнут массово банкротиться уже к концу 2026 года, в связи с чем может возникнуть сильный дисбаланс спроса и предложения. Также он выразил опасения, что кризис может затянуться до 2036 года.

«Я не думаю, что все настолько плачевно. Действительно нагнетают слухи, но бюджетные модели устройств останутся. Просто изменится само понимание бюджетной электроники. Она станет в полтора, а то и два раза дороже», – говорит Муртазин.

Однако он не советует срочно бежать в магазин за новым смартфоном, телевизором или прочими устройствами, так как это не имеет смысла. По его словам, надо покупать то, что действительно нужно в данный момент. Но если же подходит срок замены старого устройства на новое, то стоит озаботиться этим в ближайший месяц–полтора.

«Дальше цены будут каскадами идти вверх. В течение года они уйдут вверх процентов на 30 минимум в зависимости от категории товара. Поэтому имеет смысл закупаться новейшими устройствами, когда вам это нужно», – заключил Муртазин.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько предупредил россиян о том, что в 2026 году могут на 6–10% увеличиться расходы на мобильную связь и интернет. Такое увеличение стоимости связано с необходимостью поддерживать стабильную работу коммуникационной инфраструктуры, а также инвестировать в ее обновление.