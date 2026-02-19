Синоптики предрекли окончание сильных морозов в Москве этой зимой

Синоптик Тишковец спрогнозировал окончательный уход морозов из Москвы

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал: «Полчища снеговых туч... в ночь пересекли южные границы Подмосковья, а ранним утром – с 5.30–6.00 часов снегопады зарядили в Москве!». Видимость в столичных аэропортах из-за метели снизилась до нескольких сотен метров.

За сутки в мегаполисе выпадет до 63% месячной нормы осадков, что станет сильнейшим снегопадом текущей зимы. Высота сугробов вырастет на 32 сантиметра и достигнет местами 87 сантиметров, превысив климатическую норму вдвое. Ожидается обновление рекорда снежного покрова 1994 года.

Однако вместе с осадками придет потепление до минус четырех градусов, возвращая температурный фон в климатическое русло.

Эксперт отметил, что «ледниковый период» в Центральной России завершился и экстремальные холода больше не вернутся. При этом атмосферное давление резко упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

Осадки начнут ослабевать к утру пятницы, но окончательно прекратятся лишь к девяти часам субботы. Горожанам рекомендовали отказаться от личного транспорта в пользу метрополитена из-за сложной дорожной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном росте высоты сугробов в Москве до исторического максимума. Синоптик Михаил Леус сообщил о влиянии на погоду в столице нового южного циклона. Климатолог Николай Терешонок допустил вероятность обновления рекорда снега этой зимы за последние 60 лет.