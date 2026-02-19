Назван топ-10 недружественных стран по студентам в вузах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Латвия и Эстония вместе с Украиной по-прежнему входят в тройку лидеров среди недружественных стран по числу студентов в российских вузах, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Минобрнауки.

В 2025/26 учебном году число студентов из Латвии выросло до 615 человек, из Эстонии – до 380. Украина, несмотря на спад, сохраняет лидерство: в 2025 году в России обучались 2295 студентов с украинским паспортом, что на треть меньше по сравнению с предыдущим годом.

Среди других недружественных стран небольшое увеличение числа студентов зафиксировано у Кипра, Румынии, Новой Зеландии и Норвегии. В румынской группе, по словам преподавателя МГЛУ Алины Азаренковой, могут быть граждане Молдавии и непризнанного Приднестровья, которые поступают по румынским паспортам из-за ограничений по квотам. Страны как Словакия, Канада, Нидерланды, Словения и Исландия продемонстрировали стагнацию, а большинство остальных – снижение.

В десятке крупнейших по числу студентов из недружественных стран также оказались Южная Корея, Германия, Болгария, США, Греция, Италия и Япония. Снижение количества учащихся отмечено практически по всем этим странам, а Франция не попала в топ-10. По оценке экспертов, тенденция обусловлена инерцией академических связей и личных контактов, а также особенностями демографии – в частности, значительной долей русскоязычных в Прибалтике.

Всего в 2025 году в вузах России учились 4983 студента из недружественных стран при общем числе иностранных студентов свыше 414 тыс., то есть менее 1%, а без учета Украины – около 0,5%. В Минобрнауки подчеркивают, что международное сотрудничество продолжается, хотя объемы и сократились, а в Россотрудничестве отмечают, что проект экспорта российского образования будет поддерживаться несмотря на санкции и отсутствие контактов с профильными ведомствами США, Канады, Австралии и Евросоюза.

