    Власть женщины пробудила в японцах воинственность
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Экс-замглавы Минобороны Иванов потребовал отправки на фронт через суд
    В Крыму раскритиковали правнучку Хрущева
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    CNN сообщил о прогрессе в обсуждении прекращения огня на Украине
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    Польша начала сбор данных для иска к России о репарациях
    Израиль начал готовиться к войне
    19 февраля 2026, 08:17 • Новости дня

    Новейшая система «Тосочка» вышла за рамки штурмового оружия прорыва

    Ростех заявил о превращении ТОС-2 в мобильный термобарический комплекс поддержки

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая огнеметная система благодаря обновленным характеристикам и электронике превратилась из штурмовой машины в универсальный инструмент поддержки войск, отметили в Ростехе.

    Тяжелая огнеметная система «Тосочка» эволюционировала и переросла концепцию исключительно штурмового средства прорыва, сообщает Ростех. Теперь это высокотехнологичный комплекс огневой поддержки, адаптированный к реалиям современных боевых действий.

    В госкорпорации отметили высокую эффективность работы машины по укрепленным районам неприятеля. «Как правило, после такого залпа штурмовому отряду на данной территории делать уже нечего – со стороны противника сопротивляться просто некому», – подчеркнули в организации.

    Конструкторы сохранили мощь термобарического поражения, свойственную гусеничному «Солнцепеку», но внесли ряд важных изменений в конструкцию. Колесная база, автоматизированная перезарядка и новая система управления огнем сделали технику более мобильной.

    Обновленная электроника позволяет наносить точечные удары и гарантированно уничтожать объекты врага. Благодаря колесному шасси экипаж может оперативно развернуться на любой позиции, выполнить залп и мгновенно покинуть место стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе заявили о значительном превосходстве России над странами НАТО в производстве тяжелых огнеметных систем. Обновленные термобарические боеприпасы увеличили радиус поражения и мощность взрыва комплекса.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    17 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    @ Cpl. Anna Albrecht/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели испытания новейших 30-миллиметровых боеприпасов с бесконтактным взрывателем для эффективной борьбы с беспилотниками, снаряды предназначаются для вертолетов AH-64 Apache.

    Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

    В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

    Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

    Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

    «Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

    Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

    Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

    Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

    В феврале Ростех представил на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-62.

    18 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям Defence Cyber Marvel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к организованным Великобританией учениям в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба британского посольства в Ереване.

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к учениям Defence Cyber Marvel 2026, которые организовала Великобритания, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе британского посольства в Ереване отметили, что эти учения объединили более 2,5 тыс. военных специалистов из 29 стран.

    В рамках мероприятия состоялась встреча посла Британии в Армении Александры Коул и военного атташе Томаса Шорленда Болла с армянскими и британскими участниками. В составе армянской делегации присутствуют представители министерства обороны, агентства информационных систем и службы национальной безопасности.

    В дипмиссии подчеркнули, что тренировки способствуют развитию доверительных отношений, углублению профессиональных навыков и укреплению общей приверженности безопасности и устойчивости. Также в посольстве подчеркнули, что Великобритания высоко оценивает оборонное сотрудничество с Арменией и взаимодействие в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят активные попытки склонить Армению к смене внешнеполитического курса.

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения на территории Армении.

    18 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    @ Marcus Brandt/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

    Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

    Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

    По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.


    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    18 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Зеленский: США передумали разрешать производство ракет для Patriot на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США после обещаний лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, заявил в размещенном в его Telegram-канале видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина несколько лет назад призывала Америку помочь создать в Европе достаточные запасы ракет, в частности, для ЗРК Patriot. Тогда были обещания лицензий, но Америка в итоге на это не пошла», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский добавил, что Украина продолжает со странами-соседями и коллегами по НАТО решать этот вопрос, который позволит защитить «всех нас, всю Европу». В частности, он упоминает Румынию и Польшу, которым Киев предлагал начать производство.

    Напомним, в январе Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot, но через некоторое время пожаловался, что поставка ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times узнала, что размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них. Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников.

    При этом военный эксперт Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД о том, что обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь.

    17 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    18 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Российский морпех сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.

    Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.

    По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.

    Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал. «И он как раз спикировал на меня. А я рюкзаком на отмашку – и получается, как раз по нему попал. Он сработал, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.

    После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-яга».

    Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.

    18 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    На западе Украины взорвали военкомат

    Взрыв прогремел в военкомате Коломыи на западе Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В помещении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Коломые Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв, повредивший здание, сообщили местные правоохранительные органы.

    В ночь на 18 февраля в здании территориального центра комплектования (военкомата) в городе Коломыя Ивано-Франковской области прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    По данным пресс-офицера областного военкомата, в результате происшествия никто не пострадал. «На месте работают следователи и взрывотехники», – заявили в сообщении.

    Служба безопасности Украины официально подтвердила, что взрыв произошел около 1.15 по местному времени (2.15 мск). В результате повреждено здание ТЦК, однако раненых и погибших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СБУ и полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как отметило областное управление СБУ, расследование ведется по статье о теракте. Специалисты занимаются сбором улик и опросом возможных свидетелей. Подробности о характере взрывного устройства пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования. До этого в Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.

    Жители Киева отмечали, что сумма взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от мобилизации достигла 20 тыс. долларов. Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки за освобождение от службы, но продолжают отправлять людей в зону боевых действий.

    16 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

    Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.

    Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.

    Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.

    Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.

    Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

