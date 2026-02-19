Полковника МВД задержали под Саратовом по делу о взятке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный полицейский задержан под Саратовом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости». Следственное управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ в отношении руководителя межмуниципального отдела МВД «Вольский». В сообщении ведомства уточняется, что речь идет о получении взяток группой лиц по предварительному сговору.

Следователи считают, что с 2021 по 2024 год подозреваемый получал деньги за успешную сдачу экзаменов на водительские права в РЭО ГИБДД ОМВД России по Петровскому району. В региональном управлении отмечают, что подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

В ГУМВД сообщили, что задержание проводили сотрудники регионального УФСБ и подразделение собственной безопасности МВД. В полиции подчеркнули, что если вина полицейского будет подтверждена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Уточняется, что речь идет о полковнике внутренней службы Алексее Панфёрове, который с марта 2023 года возглавляет МО МВД России «Вольский». До этого он работал в аналогичной должности в Петровском районе.

