Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали активно использовать поддельные агентства знакомств для обмана россиян, сообщает РИА «Новости». В сервисе «МТС Защитник» рассказали, что злоумышленники звонят по случайным номерам и пытаются выявить одиноких людей, чаще всего в возрасте от сорока до пятидесяти лет.

Далее, представившись сотрудниками агентства, мошенники предлагают услуги по подбору партнера и начинают выстраивать доверительный диалог. После того как потенциальная жертва проявляет интерес, начинается сбор подробной информации о параметрах будущего партнера, его статусе и месте проживания.

Когда доверие сформировано, жертве предлагают внести «вступительный взнос» для продолжения работы. Для этого абоненту отправляют ссылку на оплату, переход по которой позволяет мошенникам получить доступ к личным данным и деньгам пользователя.

В сервисе отметили, что преступники действуют поэтапно, тщательно обсуждая детали знакомства, чтобы создать иллюзию доверия. Эксперты предупредили: «Только мошенники по телефону запрашивают личные данные, коды от банковских карт, пароли, а также просят перейти по каким-либо ссылкам. В случае возникновения подобной ситуации не передавайте личную информацию, немедленно прекратите диалог и положите трубку».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новом приеме мошенников, которые используют фейковые сообщения на портале «Госуслуги».

МВД призвало россиян быть осторожнее с теми, кто предлагает «рабочие версии» WhatsApp.

Граждан предупредили о мошеннической схеме, связанной с вымышленными убийствами соседей и выманиванием денег.