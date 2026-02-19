Синоптик Макарова спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Московском регионе ожидается небольшое потепление, которое придет вместе со снегопадами, передает ТАСС. Макарова уточнила, что уже ночью в столице прогнозируется сильный снег, а днем осадки местами станут очень интенсивными. Температура воздуха ночью в Москве составит около минус 15 градусов, по области от минус 13 до минус 18, а днем потеплеет до минус 5-7 градусов.

Синоптик добавила, что в четверг снег будет сопровождаться метелью, юго-восточный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Она также подчеркнула, что неблагоприятные погодные условия продержатся недолго, и вскоре ситуация стабилизируется.

В ночь на пятницу Москву накроет тыл циклона, ветер сменит направление на юго-западный, а снег еще сохранится, местами в области возможны сильные осадки. Температура ночью понизится до минус 10-12 в столице и до минус 10-15 в области, днем останется на уровне минус 5-7 в Москве и минус 5-10 в Подмосковье. Ветер будет слабеть, а температурный режим станет мягче по сравнению с предыдущими днями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

Специалисты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.