    19 февраля 2026, 06:30 • Новости дня

    Синоптик Макарова спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшое потепление ожидается в Московском регионе, оно придет вместе со снегопадами, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В Московском регионе ожидается небольшое потепление, которое придет вместе со снегопадами, передает ТАСС. Макарова уточнила, что уже ночью в столице прогнозируется сильный снег, а днем осадки местами станут очень интенсивными. Температура воздуха ночью в Москве составит около минус 15 градусов, по области от минус 13 до минус 18, а днем потеплеет до минус 5-7 градусов.

    Синоптик добавила, что в четверг снег будет сопровождаться метелью, юго-восточный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Она также подчеркнула, что неблагоприятные погодные условия продержатся недолго, и вскоре ситуация стабилизируется.

    В ночь на пятницу Москву накроет тыл циклона, ветер сменит направление на юго-западный, а снег еще сохранится, местами в области возможны сильные осадки. Температура ночью понизится до минус 10-12 в столице и до минус 10-15 в области, днем останется на уровне минус 5-7 в Москве и минус 5-10 в Подмосковье. Ветер будет слабеть, а температурный режим станет мягче по сравнению с предыдущими днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

    Специалисты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    17 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года

    Гидрометцентр: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в Москве этой ночью может опуститься до минус 22 градусов, а в некоторых районах Подмосковья ожидается мороз до минус 26 градусов, сообщил Гидрометцентр.

    Одна из самых холодных ночей с начала года ожидается в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, в ночь на 18 февраля температура в столице местами может опуститься до минус 22 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 26 градусов.

    Синоптики отмечают, что мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и в основном без осадков. Однако в некоторых районах возможны туман и изморозь. В целом, ночью температура в Москве будет около минус 18-20 градусов, а по области – от минус 18 до минус 23.

    Днем в среду, 18 февраля, в Подмосковье местами возможен небольшой снег. При этом температура воздуха в столице составит минус 8-10 градусов, а в области – от минус 7 до минус 12.

    На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, самой холодной оказалась ночь на 3 февраля, когда температура достигла минус 21,6 градуса. Перед этим, 31 января, было зафиксировано минус 20,4 градуса.

    В Гидрометцентре ранее объяснили, что кратковременное усиление морозов связано с влиянием северного антициклона. Синоптики подчеркивают, что чередование южных снежных циклонов и сухого северного антициклона определяет неустойчивую погоду на нынешней неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и морозный вторник.

    В некоторых регионах России температуры во вторник достигнут минус 40 градусов.

    Метеорологи ранее отметили погодные аномалии в европейской части страны.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    18 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера

    Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
    @ Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

    По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.

    «Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.

    При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.

    «На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.

    Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю. Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на масленичной неделе с 16 февраля

    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    16 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал обновление зимнего максимума снега в Москве

    Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

    Tекст: Мария Иванова

    На этой неделе Москву ожидают сильные снегопады из-за южных циклонов, высота снежного покрова может превысить нынешний зимний максимум в 61 см, сообщил синоптик Михаил Леус.

    Высота снежного покрова в Москве на этой неделе может достичь рекордных значений для текущей зимы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, «сильные снегопады уже в Подмосковье, и это только начало». Уже с утра юг столичного региона накрыл снег, который принес активный циклон балканского происхождения, а к девяти часам утра снег зафиксировали и в центре Москвы.

    В течение дня циклонический вихрь «Вивиан», так его назвали немецкие метеорологи, принесет осадки на всю территорию столичного региона. Основная масса снега выпадет на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9-14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, ухудшающими видимость до 1-1,5 км.

    Однако уже вечером снегопады ослабеют, станут кратковременными и локальными, а к ночи и вовсе прекратятся. Во вторник в Москве ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до минус 15-19 градусов, днем не выше минус 8-10 градусов, а пик морозов придется на среду, когда ночью столбики термометров приблизятся к минус 20.

    В четверг температура вновь повысится, а в столицу придет новый южный циклон, который принесет свежий снег – объем осадков может достигнуть трети – половины от месячной нормы, а прирост снежного покрова составит до 10-15 см.

    Как отмечает Леус, «в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве может обновить максимум нынешней зимы», который сейчас составляет 61 см и был зафиксирован 30 января.

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в начале недели опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.

    Синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии.

    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    16 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    Январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю

    Прошедший январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в столице Гренландии Нууке в январе поднялась до 11,3 градуса, что сделало прошедший месяц самым теплым за всю историю наблюдений.

    Минувший январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Гренландии, сообщает ТАСС.

    В городе Нуук, административном центре острова, в самый теплый день января температура достигла 11,3 градуса, что является рекордом для этого времени года. Среднемесячная температура в Нууке составила плюс 0,1 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов и на 1,4 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1917 году.

    Рекордные показатели были зафиксированы по всей западной части Гренландии. В ряде населенных пунктов столбики термометров поднялись до плюсовых значений, что является исключением для января. На протяжении более 2 тыс. километров, от южной оконечности до западного побережья, в нескольких населенных пунктах наблюдалась аномально теплая погода.

    Как отметил научный сотрудник Национального центра климатических исследований института Мартин Олесен, столь необычная температура может быть связана с последствиями глобального потепления. В западной части Гренландии, особенно в районе Нуука, проживает большинство из 56,5 тыс. жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха на поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса Цельсия и заняла третье место в истории наблюдений.

    Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории России оказалась на два градуса выше климатической нормы.

    Прошлый август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года.

    18 февраля 2026, 08:30 • Новости дня
    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снежного циклона

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за снега в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидающегося мощного снегопада и порывов ветра до 17 метров в секунду.

    В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снежного циклона, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с полуночи 19 февраля до полуночи 20 февраля. Это предпоследний уровень опасности, который свидетельствует о возможных стихийных бедствиях и риске ущерба.

    Представитель Гидрометцентра отметил: «Ожидается, что в течение суток в регионе пройдет сильный, а в дневные часы местами очень сильный снег, возможна метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах». Ситуацию осложнит ветер восточной четверти с порывами до 17 метров в секунду.

    Циклон зародился два дня назад на севере Адриатического моря, прошёл через Балканы, достиг Черного моря и теперь движется на север, в сторону Центральной России. В его циркуляцию втянулись теплые и очень влажные воздушные массы, которые, остывая, усиливают выпадение осадков. Синоптики подчеркивают, что циклон окажет влияние на значительную часть европейской территории России.

    Штормовое предупреждение также затрагивает ряд соседних областей: Курскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую. В Белгородской и Воронежской областях ожидаются снег, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.

    Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о предстоящей самой холодной ночи года.

    В столице пообещали облачную и морозную среду.

    Между тем в европейской части России синоптики зафиксировали погодные аномалии.

    17 февраля 2026, 08:57 • Новости дня
    Самая сильная магнитная буря февраля произошла ночью

    ИКИ РАН: Самая сильная магнитная буря февраля уровня G2 произошла ночью

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря уровня G2, ставшая самой сильной в феврале, началась и быстро завершилась минувшей ночью.

    Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Прошедшее возмущение, которое продлилось меньше часа, стало самым сильным с начала месяца.

    «Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина», – отметили ученые.

    В лаборатории добавили, что во вторник ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12.58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14.44 до 15.37, а пик ожидается в 15.13.

    Напомним, накануне сильная вспышка произошла на Солнце.

    Днем ранее на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.

    17 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы России с 40-градусными морозами

    Синоптик Шувалов назвал регионы России с сорокаградусными морозами

    Tекст: Мария Иванова

    Сохраняющиеся на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигнут отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

    По его словам, самые низкие температуры сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке. Там ночные температуры опустятся до минус 40 – минус 45 градусов.

    Шувалов отметил: «В Москву пришел снег, в Тулу, в Рязань пришел снег. Морозы будут в центре России вторник-среду. В четверг – опять снегопады сильные». Он также предупредил, что на северо-западе, включая Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области, морозы сохранятся, но ослабнут к четвергу, когда туда придет свежий южный циклон и начнутся снегопады.

    Синоптик уточнил, что на северо-западе и севере, в Вологодской области, Карелии и на юге Архангельской области, ожидается умеренный и слабый снег – чем севернее, тем осадки слабее. В центре России сильные снегопады прогнозируются на четверг и пятницу.

    Шувалов добавил, что экстремальные морозы на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке сохранятся и в ближайшие дни – ночные температуры здесь будут достигать минус 45 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в европейской части России наблюдаются погодные аномалии.

    Между тем синоптики зафиксировали в Гренландии самый теплый январь за всю историю наблюдений.

    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    17 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Климатолог допустил, что зима 2026 года в Москве станет самой снежной за 60 лет
    Климатолог допустил, что зима 2026 года в Москве станет самой снежной за 60 лет
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Зима 2026 года в Москве может побить рекорд снежности с 1966 года, так как в январе в столице был поставлен рекорд за историю регулярных метеонаблюдений, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «В январе 2026 года выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений – 101 мм, что превышает климатическую норму почти вдвое. Количество зимних осадков может составить около 200 мм, или на 30 мм больше нормы. Поэтому зима по количеству осадков может быть самой снежной за 60-летний период после 1966 года», – рассказал он ТАСС.

    По словам климатолога, высота снежного покрова и в январе, и по состоянию на 10 февраля превысила многолетние средние значения почти вдвое.

    «Средняя январская высота снежного покрова является рекордной за 32-летний период с 1994 года», – добавил Терешонок.

    По его словам, основной причиной снежной зимы является глобальное потепление. Вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей и выпадает в виде осадков «на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предположил, что высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум. Спутник зафиксировал  снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.  Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    18 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве

    Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве может превысить 80 см

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада, который принесет более половины месячной нормы осадков.

    Высота сугробов в Москве в ближайшие сутки может достичь исторического максимума для февраля, сообщает Telegram-канал Тишковца.

    ак рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, после мощного снегопада есть все шансы побить рекорд 1994 года, когда снежный покров в столице вырос до 72 см.

    Главный удар стихии ожидается в четверг: на Москву и Подмосковье обрушится 50% месячной нормы снега. Снегопад начнется около шести утра и усилится к середине дня, по прогнозу выпадет до 20-25 мм осадков, а высота сугробов может увеличиться на 29-34 см. «Возможен рекорд высоты снежного покрова!» – предупредил синоптик.

    Прошлый максимум для февраля был зафиксирован тридцать лет назад, а абсолютный рекорд зимы держится с 1966 года, когда 19 февраля высота сугробов достигла 64 см. По самым пессимистичным расчетам, нынешний снег может увеличить этот показатель до 80 см, что вдвое превышает климатическую норму для февраля – 39 см.

    Тишковец отметил, что из-за стихии в городе вырастет число дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов. Видимость ухудшится до 1-2 км, ожидается юго-восточный ветер до 10 м/с с порывами, температура ночью составит минус 10 – минус 13 градусов, днем потеплеет до минус 5 – минус 8. Давление резко упадет, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. К концу недели, по прогнозу, погода начнет стабилизироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона.

    Москвичей ранее предупредили о предстоящей самой холодной ночи года.

    В столице ожидается облачная и морозная погода в среду.

    18 февраля 2026, 20:54 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали пятиметровые волны в Крыму

    Синоптики спрогнозировали обледенение судов и пятиметровые волны в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный шторм с волнами до пяти метров и порывистым ветром прогнозируется в Керченском проливе с 18 по 19 февраля, сообщает МЧС Крыма.

    В Керченском проливе и на западной части Азовского моря 18-19 февраля ожидаются волны высотой до 5 м, сообщает МЧС Крыма. В эти дни на акватории возможны порывы ветра до 28 м/с, а высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м.

    По данным ведомства, ночью и утром 19 февраля на юге Керченского пролива прогнозируется обледенение судов. Моряков предупреждают о сложностях при швартовке и риске повреждений пришвартованных судов. Спасатели настоятельно рекомендуют судоводителям не выходить в море, а жителям и гостям Крыма воздержаться от прогулок по набережным и берегоукреплениям.

    В связи с ухудшением погодных условий действует штормовое предупреждение. Кроме сильного ветра и высоких волн, в регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед, особенно в горах, где скорость ветра может достигать 35 м/с. Сейчас в Крыму пасмурно, фиксируется слабый дождь, температура воздуха плюс 10 градусов.

    Ранее в среду в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона. До этого синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России. А в Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива.


