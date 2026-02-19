Чиновника мэрии Новосибирска отдали под суд за сумку из крокодила

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жигульского по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Жигульский с 2015 по 2018 год получил от бизнесмена часы Cartier и сумку Fendi из кожи крокодила. Общая стоимость подарков превысила 400 тыс. рублей. Взамен чиновник требовал от подчиненных лояльности к долгам предпринимателя по аренде и ускоренного оформления документов.

Также Жигульский фигурирует в эпизоде с хищением участка стоимостью 1,5 млрд рублей. После поступления в бюджет 396 млн рублей обвиняемый официально заявил об отсутствии претензий со стороны города. Кроме того, он продал долю в снегоплавильной станции по заниженной цене, что нанесло ущерб в 28 млн рублей.

Прокуратура заявила гражданский иск на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

До этого руководителя отдела ГАИ одного из районов Красноярского края заподозрили в получении взятки в виде Toyota Land Cruiser 200.

В прошлом году бывшего замглавы реакторного цеха № 2 Курской АЭС Евгения Широких арестовали за взятку в виде машины Porsche.

В позапрошлом году занимавшую тогда пост главы управления ФНС по ЯНАО Яну Калюжину задержали по подозрению получения взятки в виде Porsche Cayenne.