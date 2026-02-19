Ynet: Израиль начал готовиться к войне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы еврейского государства переведены в режим повышенной боеготовности из-за вероятной атаки Вашингтона на Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

По этой информации, подобные меры предосторожности вызваны ожидаемым нападением Соединенных Штатов на иранские объекты. Предполагается, что в этой операции могут быть задействованы и подразделения израильской армии.

Участники совещания у израильского премьера Беньямина Нетаньяху пришли к выводу о неизбежности ответных действий Тегерана. Иранская сторона якобы может нанести удар по израильской территории даже при неучастии Иерусалима в американской кампании.

Ранее в феврале разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

После этого Иран начал масштабные учения по контролю над Ормузским проливом.