Шойгу предупредил о рисках для железных дорог Армении

Tекст: Антон Антонов

«Не буду оценивать компетенции других государств в управлении железнодорожным хозяйством, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко в не самых простых условиях», – приводит слова Шойгу ТАСС.

Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей.

Шойгу подчеркнул, что по условиям договора российская сторона отвечает за более чем 1,2 тыс. объектов недвижимости и свыше 12,5 тыс. объектов движимого имущества железных дорог Армении.

За два десятка лет благодаря российскому управлению в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км. Также была осуществлена замена половины всех шпал, проведена реконструкция более 50 сооружений, включая 38 мостов и два тоннеля.

В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

Шойгу напомнил, что после распада СССР железнодорожная система республики оказалась в тяжелом состоянии, требовались значительные вложения. В 2008 году, после конкурсного отбора, Армения подписала концессионный договор с дочерней структурой ОАО «Российские железные дороги» до 2038 года.

«И вот теперь Никол Пашинян говорит, что нахождение железных дорог Армении в концессии у российской компании отпугивает потенциальных партнеров, препятствуя региональным проектам, и размышляет о передаче управления армянской железнодорожной сетью дружественной и России, и Армении стране», – заметил Шойгу.

По его словам, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении», сказал Шойгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении. В декабре 2025 года Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на железнодорожных участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.