Прожившая более 35 лет белуха Понка умерла в «Москвариуме»

Tекст: Антон Антонов

Животное проживало в центре более десяти лет после переезда из дельфинария в Адлере, где у нее уже были серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и внутренними органами, сообщила площадка в Telegram.

Несмотря на преклонный возраст и хронические болезни, белуха оставалась подвижной и проявляла интерес к окружающему миру. В течение десяти лет сотрудники «Москвариума» поддерживали Понку, обеспечивая ей достойный уровень жизни с помощью комплексной терапии и ежедневного ухода.

В последние годы животное не участвовало в представлениях, а жило с дельфинами, помогая воспитывать молодняк и заботясь о малышах, за что ее прозвали «всеобщей бабушкой» или «почетной няней».

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Понка умерла в окружении команды, прожив свыше 35 лет, что близко к максимальному возрасту белух в природе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2024 года в России действует закон, запрещающий добычу морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Их добыча возможна в исключительных случаях, когда получено разрешение соответствующей комиссии.