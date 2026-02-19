Защита осужденных по делу Долиной затребовала отмены приговора

Tекст: Алексей Дегтярёв

Защитники осужденных по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной подали апелляцию, они также просят направить дело на дополнительное расследование в прокуратуру, сказал один из адвокатов осужденных ТАСС.

Жалобы на приговор подали все осужденные, их адвокаты, а также прокуратура, Московский областной суд 19 февраля рассмотрит эти апелляции.

По мнению защиты, инкриминируемая сумма денег от продажи квартиры Долиной всем фигурантам была фактически «вменена дважды». Адвокат Дмитрия Основы Асима Алиева указал, что оформленная на его подзащитного банковская карта якобы была нужна для работы и использовалась на криптобирже, поэтому Основа согласился на ее выпуск и передачу знакомому.

Он также подчеркивал, что Основа пытался добиться, чтобы его версия событий была услышана, заявлял ходатайство о досудебном сотрудничестве и был готов изобличить человека, который, по его словам, вовлек его в эту историю.

В приговоре говорится, что Основа вел переговоры с потерпевшей, однако, как указал адвокат, в суде Долина заявила, что не знакома с ним, никогда его не видела и не узнает его голос.

По словам Алиева, полная цепочка переводов денег от певицы так и не была установлена, хотя у следствия, по его утверждению, была техническая возможность проследить путь средств, в том числе через криптобиржи «Гарантекс» и «АВСех», через которые, как считается, ушли похищенные деньги.

По материалам дела, Долина обратилась в полицию после продажи своей квартиры, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников. Спустя некоторое время были задержаны участники схемы: Леонтьев, Каменецкий, курьер Анжела Цырульникова и 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

В декабре прокуратура и защита уже пытались оспорить приговор в Балашихинском горсуде

Напомним, Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу об афере с квартирой певицы.