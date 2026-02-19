Путин заявил об усилении России из-за новых вызовов

Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро

Tекст: Валерия Городецкая

«В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.